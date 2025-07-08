Tin mới

    Tối 7/8, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận vẫn đang tích cực cứu chữa 2 nạn nhân là thuyền viên của tàu cá bị ngạt khí khi xuống hầm tàu bốc dỡ cá cơm.

    z6884272767284_8f66d61ca8dc69905341103ef2f88732.jpg
    Nạn nhân được xe cứu thương khẩn trương đưa đến bệnh viên cấp cứu

    Sự việc xảy ra vào chiều 7/8, tại Cảng cá Phú Hải thuộc phường Phú Thủy. Thông tin ban đầu, tàu cá mang số hiệu QN 112004 TS, công suất 500CV, hành nghề pha xúc vào cảng bốc dỡ cá cơm. Tàu này do ông N.T (SN 1976) ở tỉnh Quảng Ngãi làm chủ kiêm thuyền trưởng.

    Trong quá trình bốc dỡ, 2 thuyền viên trên tàu cá này khi xuống hầm để đưa cá lên thì có biểu hiện bị ngạt khí. Cả 2 nạn nhân lập tức được các thuyền viên ứng cứu, gọi xe cứu thương khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Hai nạn nhân là ông Đ.N.A (sinh năm 1977) và Đ.M.T (sinh năm 1990), cùng ngụ tỉnh Quảng Ngãi.

    Theo một số ngư dân, hầm chứa cá sau chuyến đi biển dài ngày thường có hơi nóng, dễ phát sinh khí độc. Do đó, phải xử lý đúng cách trước khi xuống hầm.

    Trước đó, vào tháng 6/2023, tại Cảng cá La Gi (Lâm Đồng) cũng xảy ra vụ thuyền viên ngạt khí khi xuống hầm cá khiến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch.

