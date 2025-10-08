Đời sống Lâm Đồng: 34 căn nhà bị tốc mái do mưa đá kết hợp lốc xoáy, ước thiệt hại trên 1 tỷ đồng Tính đến ngày 10/8, theo thống kê của UBND xã Tánh Linh (tỉnh Lâm Đồng), mưa đá kết hợp lốc xoáy xảy ra vào chiều tối ngày 9/8 trên địa bàn đã khiến 34 căn nhà của các hộ dân bị tốc mái, nhiều cây xanh đổ gãy. Công tác khắc phục hậu quả đang được địa phương triển khai.

Nhà dân bị tốc mái

Theo báo cáo của UBND xã, mưa đá kết hợp lốc xoáy diễn ra cục bộ trên địa bàn toàn xã Tánh Linh. Đặc biệt, ảnh hưởng mạnh nhất tại các thôn 5, Lạc Tín, Đồi Giang, Đồng Me, Lạc Hưng 1, Lạc Hưng 2, Lạc Hóa 2, khiến 34 căn nhà bị tốc mái, tổng diện tích khoảng 1.934 m2 , các thiết bị điện tử, tivi bị hư hỏng chưa thống kê được và một số cây xanh khu vực thôn Lạc Hưng 2 bị ngã.

Nhà cửa bị tốc mái hoàn toàn

Tại Trường Tiểu học Lạc Tánh 1 bị sập tường rào chiều dài khoảng 10 m. Ngoài ra, lốc xoáy còn gây gãy trụ phát thanh đổ xuống nhà bà Nguyễn Thị Choai, thôn Đồng Me; lưới điện trục chính xã Tánh Linh bị mất điện.

Chính quyền địa phương cho biết, do mưa kết hợp gió mạnh xảy ra cục bộ và bất ngờ nên việc chỉ huy ứng phó không kịp, sau khi dứt mưa mới triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng do lốc xoáy

Theo ông Mai Trí Mân, Phó Chủ tịch UBND xã Tánh Linh, hiện địa phương đang tiếp tục triển khai rà soát, thống kê tình hình thiệt hại. Đồng thời, phổ biến cách phòng tránh, ứng phó với gió lốc xoáy cho người dân trong khu vực, bảo đảm an toàn về nhà cửa, kho tàng, trường học, công sở.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã huy động lực lượng xung kích, Công an xã giúp đỡ các gia đình bị tốc mái dọn dẹp, vận chuyển đồ đạc và bố trí chỗ ở tạm cho người dân ổn định cuộc sống. Dọn dẹp cây xanh đổ ngã đảm bảo giao thông thông suốt tại tuyến đường ĐT 720. Cùng với đó, liên hệ với Điện lực khu vực Đức Linh hỗ trợ khắc phục sự cố về điện.

Khắc phục hậu quả thiên tai

Đến thời điểm này, Phòng Kinh tế xã Tánh Linh đã hướng dẫn nhân dân các kỹ thuật giằng néo nhà cửa, trường học, kho tàng, công trình công cộng, chống sét, gió giật mạnh bất ngờ; phổ biến, quán triệt công tác ứng phó, phòng ngừa đối với loại hình thiên tai gió lốc, mưa đá, sét thường hay xảy ra vào thời điểm giao thời giữa mùa khô…

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong vài ngày qua tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi đến rất to kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh, gây thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ ngày 8/8 tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi đến rất to kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Hậu quả, tại xã Đức Trọng có 1 căn nhà bị tốc mái. Tại phường Bắc Gia Nghĩa có 3 căn nhà bị tốc mái; 1 căn nhà bị hư hỏng nặng, thiệt hại trên 30% và 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng do xây xanh bật gốc đè lên; một số cổng chào, biển hiệu của người dân bị gẫy, đổ. Về thiệt hại về cây trồng, hoa màu: Tại phường Đông Gia Nghĩa bị ngập úng cục bộ; khoảng 0,1 ha sầu riêng bị gãy đổ và rụng trái. Phường Bắc Gia Nghĩa, gió mạnh làm gãy 6 cây sầu riêng, rụng khoảng 3 tấn trái và đổ 10 trụ tiêu. Tại xã Tà Hine (hiện địa phương đang rà soát, thống kê tình hình ảnh hưởng, thiệt hại).

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng thông tin mưa lớn đã gây thiệt hại về hạ tầng giao thông trong tỉnh. Bao gồm 1 vị trí bị sụt lún trên tuyến Quốc lộ 20 tại Km192+900 gây ảnh hưởng đến giao thông. Hiện đã được Văn phòng Quản lý đường bộ VI.1 xử lý, xe lưu thông qua lại bình thường. Tại phường Bắc Gia Nghĩa, mưa lớn gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường, khoảng 20 cây xanh bị gãy đổ, bật gốc. Ngoài ra, một số cây xanh bị gãy đổ gây ảnh hưởng đến giao thông trên khu vực trên địa bàn phường Nam Gia Nghĩa và phường 2 Bảo Lộc. Tổng giá trị thiệt hại ước tính đến sáng ngày 9/8 khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các địa phương đã chỉ đạo các lực lượng triển khai thực hiện phương án ứng phó với mưa lớn trên địa bàn; khẩn trương bố trí các lực lượng giúp nhân dân tập trung khắc phục hậu quả; dọn dẹp, thu gom cây đổ đảm bảo an toàn giao thông... Đồng thời, kịp thời nắm bắt thông tin, thống kê sơ bộ thiệt hại, động viên, thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại.