Đời sống Lâm Đồng: Ảnh hưởng mưa bão nhiều cây xanh tiếp tục ngã đổ, nhà dân tốc mái Do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha), từ sáng sớm đến chiều 21/7, tại nhiều xã, phường phía Nam của tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm ngã đổ nhiều cây xanh và làm một số nhà dân bị tốc mái.

Các lực lượng Công an, dân quân xã Bảo Lâm 3 kịp thời hỗ trợ gia đình bà Nguyễn Thị Thanh lợp lại mái nhà bị tốc vào trưa 21/7

Tại xã Bảo Lâm 3, trưa cùng ngày, mưa và gió giật mạnh đã làm nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (64 tuổi, ngụ tại Thôn 5, xã Lộc Nam cũ) bị tốc mái hoàn toàn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bảo Lâm 3 đã nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã có mặt tại hiện trường hỗ trợ gia đình bà Thanh khắc phục hậu quả. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, với tinh thần, trách nhiệm cao, các lực lượng đã hoàn tất việc lợp lại mái nhà bị tốc cho gia đình bà Thanh.

Lực lượng dân quân xã Bảo Lâm 1 hỗ trợ người dân lợp và chằng néo lại mái nhà bị gió thổi bay vào trưa 21/7

Còn tại xã Bảo Lâm 1, vào chiều cùng ngày, gió giật mạnh đã làm 1 nhà dân tại Tổ dân phố 8 (thị trấn Lộc Thắng cũ) bị tốc mái hoàn toàn. Các lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, thanh niên đã kịp thời có mặt hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà để ổn định cuộc sống.

Nhà của một hộ dân trên địa bàn Phường 1 Bảo Lộc bị gió giật mạnh làm tốc mái

Tại Phường 1 Bảo Lộc, gió giật mạnh cũng đã khiến 1 nhà dân bị tốc mái, các lực lượng đang ứng trực phòng chống mưa bão địa phương cũng đã kịp thời có mặt di chuyển tài sản đến nơi an toàn; đồng thời, tập trung hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà.

Cây phượng cổ thụ hàng chục năm tuổi bị ngã đổ khiến cành nhánh đè lên xe ô tô khách đang lưu thông tại hẻm 268 đường Trần Phú (phường B'Lao)

Còn tại phường B’Lao, mưa lớn và gió giật mạnh đã khiến 1 cây phượng cổ thụ hàng chục năm tuổi đè trúng xe ô tô khách đang di chuyển trên đường Trần Phú thuộc phường B’Lao. Tương tự, vào khoảng 15 giờ 20 phút chiều nay, tại đèo Bảo Lộc thuộc Phường 3 Bảo Lộc (Thôn 5, xã Đại Lào cũ) một cây rừng ngã đổ khiến cành nhánh đè trúng xe ô tô con đang di chuyển lên đèo. Rất may các vụ ngã đổ cây chỉ làm các phương tiện bị hư hỏng nhẹ và không gây thương vong về người.

Các lực lượng phường B'Lao tích cực tham gia giải phóng hiện trường cây phượng bị ngã đổ

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng ứng trực của các địa phương và Cảnh sát Giao thông Chốt đèo Bảo Lộc thuộc Trạm Mađaguôi đã kịp thời có mặt phối hợp với các lực lượng điều tiết giao thông; đồng thời, nhanh chóng dọn cây ngã đổ giải phóng hiện trường.

Trước đó, vào chiều qua 20/7, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn nhiều xã, phường phía Nam của tỉnh đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc khiến hàng loạt cây xanh ngã đổ; nhiều diện tích cây sầu riêng của người dân bị rụng trái, nhiều nhà dân bị tốc mái, ngập úng và nhiều trụ điện bị gãy đổ. Trong đó, các địa phương như Phường 2 Bảo Lộc và Phường 3 Bảo Lộc bị thiệt hại nặng. Hiện, chính quyền, cơ quan chức năng các địa phương đang thống kê thiệt hại.

Các lực lượng phối hợp giải phóng hiện trường cây rừng gãy đổ khiến cành nhánh đè trúng xe ô tô đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc

Hiện tại, bão số 3 đang diễn biến phức tạp, do ảnh hưởng của mưa bão, trong chiều và tối nay, tại các xã, phường phía Nam của tỉnh Lâm Đồng đã có nguy cơ mưa to kèm gió giật mạnh. Các xã, phường đang chỉ đạo cơ quan chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa bão; bố trí các lực lượng công an, dân quân ứng trực triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản của Nhân dân. Cơ quan chức năng cũng đã cảnh báo các khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt để người dân kịp thời phòng ngừa, ứng phó.