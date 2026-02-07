Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Chiều 2/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đồng thời, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ký biên bản bàn giao nhiệm vụ và chụp hình lưu niệm với các đại biểu

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị đã diễn ra nghi thức ký biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho tân Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tin tưởng đồng chí Bùi Huy Thành sẽ cùng tập thể lãnh đạo cơ quan kế thừa những kết quả đạt được, xây dựng tập thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Thị Phúc đề nghị đồng chí Bùi Huy Thành cùng tập thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tân Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ

Nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Bùi Huy Thành trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động trong Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ vững đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tân Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Tại chương trình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tặng hoa, tri ân những đóng góp của đồng chí Võ Thanh Bình, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Lê Ngọc Quang, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trong quá trình công tác.