Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng ban hành quy chế sử dụng nhãn hiệu “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” Ngày 18/8, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 4191 về Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” (Lam Dong - The Eco Symphony), nhằm quản lý, quảng bá và nâng cao giá trị các sản phẩm, dịch vụ gắn với hình ảnh địa phương.

Chương trình nghệ thuật đường phố tại khu vực hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Theo quy chế, UBND tỉnh Lâm Đồng là chủ sở hữu nhãn hiệu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao quản lý, vận hành. Nhãn hiệu được sử dụng cho các nhóm dịch vụ như: giới thiệu, trưng bày, quảng bá sản phẩm; hội chợ, triển lãm, sự kiện thương mại; du lịch canh nông; dịch vụ giải trí, giáo dục, thể thao, hội nghị, hội thảo và triển lãm văn hóa.

Các tổ chức, cá nhân muốn sử dụng nhãn hiệu phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, đáp ứng các tiêu chí về chủ thể, nguồn gốc và chất lượng dịch vụ, đồng thời, chấp nhận hoạt động kiểm tra, giám sát.

Đáng chú ý, quy chế nhấn mạnh các tiêu chí phát triển “xanh - an toàn - văn minh - thân thiện”. Các dịch vụ tổ chức sự kiện, du lịch canh nông, hội nghị, hội thảo… phải áp dụng tối thiểu 3 giải pháp xanh như: hạn chế nhựa dùng một lần, phân loại chất thải, tái sử dụng vật liệu, số hóa tài liệu, tiết kiệm điện, nước.

Việc quản lý, sử dụng nhãn hiệu được thực hiện công khai, minh bạch, có cơ chế tự kiểm soát và kiểm soát nội bộ. Trường hợp vi phạm, tổ chức, cá nhân có thể bị cảnh báo, tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận.