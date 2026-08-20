Thời sự Lâm Đồng ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách Nhằm rút ngắn thời gian tiếp cận quy trình pháp lý, đẩy nhanh tiến độ dự án và cải thiện môi trường đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ban hành Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.

Sổ tay nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận nhanh hơn quy trình pháp lý (ảnh minh họa)

Sổ tay là tài liệu tham khảo, hướng dẫn, phục vụ tra cứu, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng.

Sổ tay có các nội dung chính: thông tin chung về tỉnh Lâm Đồng; lưu đồ tổng thể hướng dẫn đầu tư dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; các quy hoạch/kế hoạch tác động đến dự án đầu tư ngoài ngân sách; khái quát các loại hình doanh nghiệp; thông tin ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; địa bàn ưu đãi đầu tư.

Ngoài ra, sổ tay còn có các trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án; thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thủ tục về quy hoạch; thủ tục về đất đai; thủ tục về môi trường; thủ tục về phòng cháy chữa cháy; thủ tục về xây dựng; trình tự đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp...

Sổ tay hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng



Ông Đinh Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông tin, trong bối cảnh sau tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hầu hết các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư các dự án ngoài ngân sách đã được điều chỉnh đồng bộ; hoạt động đầu tư liên quan đến nhiều luật và quy định hướng dẫn. Do đó, các nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn trong tìm hiểu, tiếp cận và thực hiện các thủ tục đầu tư.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Trung tâm đã chủ trì xây dựng Sổ tay hướng dẫn, nhằm khái quát và hệ thống hóa các quy định với mục đích để nhà đầu tư dễ tiếp cận ngay từ ban đầu và nghiên cứu chi tiết theo từng bước. Hy vọng nội dung Sổ tay sẽ giúp ích thiết thực đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Sổ tay được xây dựng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhằm cung cấp thông tin tham khảo, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Nội dung Sổ tay không thay thế các hướng dẫn chuyên môn của sở, ban, ngành và các quy định pháp luật, thủ tục hành chính có liên quan. Sổ tay được cập nhật theo quy định pháp luật và thủ tục hành chính đến ngày 31/7/2026.