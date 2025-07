Y tế - Sức khỏe Lâm Đồng bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để phát triển du lịch Ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng xác định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ là nhiệm vụ mà còn là giải pháp giữ gìn thương hiệu du lịch và uy tín địa phương.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh kiểm tra tại nhà máy sản xuất atisô

Bà Huỳnh Thị Phương Duyên - Giám đốc Sở Y tế khẳng định: “Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương và cộng đồng, ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, kiên quyết xử lý vi phạm, chủ động phòng ngừa, vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của địa phương”.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua đơn vị đã tổ chức giám sát, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ các hội nghị, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tất cả đều không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm, góp phần xây dựng điểm đến an toàn cho lãnh đạo, người dân và du khách.

Ngành Y tế tăng cường hậu kiểm, tập trung vào những nhóm hàng có nguy cơ cao, các đầu mối phân phối lớn, đặc biệt tại các khu đô thị, khu du lịch tập trung đông người.

Có được kết quả trên là nhờ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng chú trọng công tác truyền thông về ATTP, nhất là dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân 2025, Tháng hành động vì ATTP năm 2025...

Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức tập huấn kiến thức, thực hành, văn bản quy phạm pháp luật về ATTP cho 438 học viên. Trong đó, có 318 hội viên các hội nông dân, phụ nữ, 120 học viên là chủ cơ sở, người quản lý, người trực tiếp kinh doanh, chế biến thực phẩm; viên chức và người lao động được giao phụ trách lĩnh vực ATTP tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị triển khai kế hoạch giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm đối với nhóm thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý đang lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Kết quả lấy 70 mẫu nước uống đóng chai và nước khoáng thiên nhiên và 130 mẫu thực phẩm nhóm sản phẩm hỗ trợ giảm cân; phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; thực phẩm dinh dưỡng y học; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ dưới 36 tháng tuổi; thực phẩm bổ sung... gửi phòng kiểm nghiệm được chỉ định theo quy định.

Đơn vị cũng tiến hành triển khai đánh giá, công nhận mô hình điểm về ATTP tại các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp Phú Hội - Đức Trọng.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, thời gian tới để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt tại các vùng du lịch trọng điểm như Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp quan trọng.

Cụ thể về tổ chức, quản lý phân công rõ trách nhiệm quản lý ATTP theo từng cấp, đặc biệt tăng cường năng lực quản lý tại tuyến xã. Đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành giữa các ngành Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, tập trung vào các thời điểm lễ, tết, mùa cao điểm du lịch. Ngoài ra, Sở Y tế tăng cường giám sát chất lượng hàng hóa thực phẩm lưu thông, phát hiện và xử lý nghiêm hàng giả, hàng kém chất lượng.

Ngành Y tế tập trung kiểm soát chặt chẽ ATTP tại các cơ sở có thương hiệu, quán ăn, nhà hàng nổi tiếng, đặc biệt ở trung tâm du lịch.

Đối với các quầy hàng, quán ăn đêm, thức ăn nhanh, đường phố khu vực trung tâm Đà Lạt, Phan Thiết, Gia Nghĩa.sẽ thường xuyên được kiểm soát. Qua đó, nhằm bảo đảm ATTP cho người dân, du khách .

Cùng với việc chú tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng lựa chọn thực phẩm an toàn cho người dân ngành Y tế sẽ phối hợp các lực lượng chức năng để triệt phá các đường dây buôn bán thực phẩm, thuốc, mỹ phẩm giả.