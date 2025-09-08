Quốc phòng - An ninh Lâm Đồng: Bảo đảm khách quan, công bằng trong công tác đặc xá Công tác đặc xá tại Lâm Đồng được triển khai khách quan, công bằng, đúng pháp luật, thể hiện sâu sắc chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Các phạm nhân tích cực lao động, học tập, cải tạo tại Trại tạm giam cơ sở 1, Công an tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2025, các cơ sở giam giữ, Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút khẩn trương triển khai chuẩn bị tốt các nội dung công tác đặc xá.

Theo ghi nhận, công tác đặc xá được các đơn vị triển khai nghiêm túc, đồng bộ các bước trong quy trình xét duyệt. Trên tinh thần đó, bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng. Đồng thời, thể hiện sâu sắc tính nhân văn, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành án phạt tù biết ăn năn, hối cải.

Các phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh nhận quyết định đặc xá đợt 1 năm 2025

Ngay từ khi Quyết định đặc xá được công bố, Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh, nhất là các Trại tạm giam Công an tỉnh, thành lập Hội đồng xét duyệt đặc xá. Các đơn vị đã niêm yết công khai các quy định, tiêu chuẩn đặc xá tại nơi giam giữ để phạm nhân nắm rõ.

Lực lượng làm công tác quản lý, giáo dục phạm nhân cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tận tình để người chấp hành án tự giác viết đơn đề nghị và tự đánh giá quá trình cải tạo của mình.

Thượng tá Nguyễn Văn Cảnh, Phó Giám thị Trại tạm giam cơ sở 1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, để bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong thực hiện đặc xá, đơn vị đã tiến hành rà soát, đối chiếu với các điều kiện, tiêu chuẩn. Đơn vị cũng thực hiện xét duyệt từng trường hợp với tinh thần trách nhiệm cao, bám sát các tiêu chí của pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng, không bỏ sót, hay để lọt những người không đủ điều kiện.

“Chúng tôi luôn quán triệt quan điểm đặc xá phải đúng người, đúng tiêu chuẩn, thể hiện rõ chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là cách để thúc đẩy phong trào thi đua cải tạo tốt đối với các phạm nhân trong các trại tạm giam, nhà tạm giữ”, Thượng tá Cảnh cho biết thêm.

Phạm nhân Nguyễn Thanh Tùng đang chấp hành án 30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng đã không kìm được xúc động, cho biết: “Khi biết mình có tên trong danh sách được đề nghị đặc xá trong đợt này, tôi thật sự rất vui mừng, hồi hộp mong chờ từng ngày. Tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và các cán bộ quản giáo thời gian qua đã tạo điều kiện, hỗ trợ cho tôi có cơ hội làm lại cuộc đời".

Nhờ nỗ lực cải tạo tốt nên trong dịp này, phạm nhân Tùng được đặc xá tha tù trước thời hạn 19 tháng. Sau khi ra trại sẽ về quê bắt đầu kiếm một công việc làm ăn lương thiện, phụ giúp gia đình và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội.

Niềm vui mong ngày đặc xá cũng khiến phạm nhân Trần Văn Thành chấp hành án 48 tháng tù về tội đánh bạc không thể kìm nén.

Phạm nhân Thành chia sẻ: “Trong thời gian cải tạo, thi hành án ở đây, tôi luôn được cán bộ quản giáo quan tâm hướng dẫn tận tình, thường xuyên động viên, thăm hỏi. Từ đó, giúp tôi yên tâm vượt qua những mặc cảm lỗi lầm để phấn đấu học tập, cải tạo. Cán bộ quản giáo còn giúp tôi trang bị những kỹ năng, kiến thức để vượt qua khó khăn, mặc cảm khi trở về tái hòa nhập cộng đồng".

Nhờ tích cực lao động cải tạo nên trong đợt này phạm nhân Thành được đặc xá tha tù trước 16 tháng và dự định sẽ về nhà làm rẫy, lo cho gia đình, không quay trở lại con đường cũ.

Trung tá Nguyễn Trọng Xuân, cán bộ quản giáo Trại tạm giam cơ sở 1, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân thực sự không hề dễ dàng. Mỗi phạm nhân khi mới vào đều có diễn biến tâm lý phức tạp, suy nghĩ tiêu cực.

Chính vì vậy, cán bộ nơi đây phải tập trung nghiên cứu kỹ, nắm rõ hồ sơ của từng phạm nhân. Từ đó, có biện pháp cảm hóa, giáo dục phù hợp. Mỗi người có một hoàn cảnh, điều kiện, tâm lý khác nhau, nhưng nếu kiên nhẫn lắng nghe, chia sẻ sẽ giúp họ nhận ra lỗi lầm, có niềm tin và sẽ thay đổi.

Theo Tiểu ban đặc xá Công an tỉnh, trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 68 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 618 phạm nhân đang thi hành án tại các trại tạm giam khác trên cả nước cũng được đề nghị đặc xá trong đợt này.

Đây là những phạm nhân bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt các nội quy, quy định của trại, thực sự ăn năn hối cải.

Cánh cổng trại giam khép lại, cánh cửa cuộc đời mới sẽ mở ra. Mong rằng, với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, những người được đặc xá đợt này khi trở về với gia đình và xã hội sẽ sớm vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, làm lại cuộc đời mới.