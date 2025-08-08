Kinh tế Lâm Đồng bảo đảm nguồn cung ứng nông sản an toàn ra thị trường Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng và nhu cầu ngày càng cao của xã hội về thực phẩm sạch, an toàn, tỉnh Lâm Đồng đang khẳng định vị thế là trung tâm nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu cả nước.

Kiểm soát chất lượng nông sản

Lâm Đồng hiện có hơn 1 triệu ha đất canh tác nông nghiệp, trong đó, 807.500 ha dành cho trồng trọt và 4.159 ha nuôi trồng thủy sản. Tỉnh dẫn đầu cả nước với nhiều sản phẩm chủ lực: 956.000 tấn cà phê/năm (gần 50% sản lượng quốc gia), 575.000 tấn thanh long, 103.000 tấn bơ, 17.000 tấn kén tằm (chiếm khoảng 90% cả nước), cùng 3,5 triệu tấn rau, củ, quả và 4,5 triệu cành hoa cung ứng mỗi năm.

Cán bộ Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường tỉnh tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng nông sản

Để đảm bảo an toàn và nâng cao giá trị nông sản, Lâm Đồng đã xây dựng 428 chuỗi liên kết sản xuất, kết nối 47.590 hộ nông dân, trên diện tích 85.000 ha, cung ứng hơn 920.000 tấn nông sản mỗi năm. Đặc biệt, 149.760 ha đất sản xuất đã đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, UTZ/4C và nông nghiệp hữu cơ, góp phần hình thành nền nông nghiệp an toàn, minh bạch và bền vững.

Bà Nguyễn Thùy Quý Tú - Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Điểm cốt lõi trong phát triển nông nghiệp hiện nay là chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang mô hình liên kết chuỗi giá trị. Khi các hộ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng tham gia vào một hệ sinh thái sản xuất, tiêu thụ, chúng ta không chỉ giải quyết được bài toán đầu ra ổn định, mà còn nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị nông sản, củng cố lòng tin của người tiêu dùng”.

Cán bộ chuyên môn giám sát, kiểm tra chất lượng nông sản tại nguồn (PT Farm)

Từ năm 2022 đến giữa năm 2025, tỉnh đã lấy 4.354 mẫu nông sản để kiểm tra chất lượng, với tỷ lệ an toàn đạt 98,23% và tỷ lệ vi phạm giảm sâu từ 2,39% xuống chỉ còn 0,92%. Đồng thời, 2.252 lượt kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được thực hiện, qua đó, xử phạt 154 cơ sở vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 1,43 tỷ đồng. Các hoạt động giám sát được mở rộng đến các chợ đầu mối và hàng nhập khẩu, bảo đảm chất lượng nông sản từ sản xuất đến tiêu dùng.

Ứng dụng công nghệ cao - truy xuất minh bạch

Một trong những điểm sáng nổi bật trong phát triển nông nghiệp tại Lâm Đồng là sự chủ động ứng dụng công nghệ cao và số hóa chuỗi cung ứng. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nông sản Phong Thúy (PT Farm), với sự hỗ trợ từ dự án SAFEGRO do Chính phủ Canada tài trợ, đã triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử qua mã QR chuẩn GS1, tích hợp với Cổng truy xuất hàng hóa quốc gia.

Các sản phẩm nông sản chất lượng cao từ Lâm Đồng có mặt tại nhiều điểm bán lẻ, tạo cầu nối vững chắc giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng

Qua đó, người tiêu dùng có thể dễ dàng tra cứu thông tin toàn diện về quy trình trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch và chứng nhận chất lượng các sản phẩm như: xà lách thủy canh, dưa leo baby… Hệ thống này đang được áp dụng tại 2 trang trại Đa Me (Đức Trọng) và Nghĩa Hội (Đơn Dương), với tổng diện tích 7 ha, tập trung vào 5 sản phẩm chủ lực: xà lách, dưa leo, cà chua, ớt và tần ô.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc PT Farm cho biết: “Việc truy xuất nguồn gốc minh bạch là điều kiện tiên quyết để nông sản Việt Nam hội nhập thị trường hiện đại, đặc biệt là các hệ thống bán lẻ lớn trong và ngoài nước. Đơn vị chúng tôi luôn chủ động trong việc nâng cấp nhà sơ chế, trang thiết bị ghi chép số hóa như điện thoại thông minh, máy tính bảng, phần mềm chuyên dụng và bảo đảm quy trình sản xuất được số hóa hoàn toàn, minh bạch, chuyên nghiệp”.

Lâm Đồng đã đăng ký 97 nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ, với 89 nhãn hiệu được cấp (39 chứng nhận, 47 tập thể, 3 chỉ dẫn địa lý) và 8 nhãn hiệu đang chờ phê duyệt. Các nhãn hiệu như: “Rau Đà Lạt” và “Trà B’Lao” được bảo hộ tại Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản. Chương trình OCOP đạt 934 sản phẩm, gồm 844 sản phẩm 3 sao, 90 sản phẩm 4 sao và 7 sản phẩm đang đánh giá 5 sao.

Không chỉ riêng PT Farm, nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất. Đơn cử, WinEco là thương hiệu nông sản sạch thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce đang vận hành mô hình nhà kính, nhà màng và hệ thống thủy canh hiện đại tại các nông trường ở Lạc Dương và Đà Loan trên địa bàn Lâm Đồng.

Nông sản sạch, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được phân phối rộng rãi trên thị trường

Hiện nay, rau, củ được trồng tại đây đáp ứng tiêu chuẩn GlobalGAP và được phân phối đều đặn 3.000 tấn mỗi tháng đến hơn 4.500 điểm bán WinMart/WinMart+ trên cả nước. Đại diện WinCommerce, chia sẻ: “Chúng tôi áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước Netafim kết hợp hệ thống kiểm soát khí hậu thông minh. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ đảm bảo sạch, an toàn mà còn thân thiện với môi trường, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng đô thị”.

Không chỉ chú trọng sản xuất, Lâm Đồng còn đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và truyền thông đa phương tiện. Bà Nguyễn Thùy Quý Tú chia sẻ: “Hiện tại, Chi cục đã lên kế hoạch và sẽ tổ chức các chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản ổn định và đẩy mạnh đưa sản phẩm OCOP của tỉnh lên các sàn thương mại điện tử, đồng thời, kết nối truyền thông đa phương tiện nhằm tiếp cận người tiêu dùng đô thị và thị trường xuất khẩu”.