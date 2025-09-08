Pháp luật - Đời sống Lâm Đồng: Bắt đối tượng truy nã sau hơn ba tháng lẩn trốn Tối 8/8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Lê Nhật Tân (SN 1991), thường trú tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) khi đang lẩn trốn.

Đối tượng Lê Nhật Tân tại cơ quan Công an

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Lê Nhật Tân bị khởi tố vào ngày 14/11/2024 bởi Công an TP. Đà Lạt (cũ), do hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác.

Tuy nhiên, đến ngày 6/5/2025, Tân bất ngờ bỏ trốn khỏi nơi cư trú tại Lô A1, Khu quy hoạch Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Ngày 15/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định truy nã đối với Lê Nhật Tân để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng áp giải đối tượng Lê Nhật Tân về cơ quan Công an

Trong quá trình truy nã, lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát các địa điểm đối tượng có thể lẩn trốn. Thông tin về đặc điểm nhận dạng của Tân bao gồm chiều cao, màu da, kiểu tóc, cùng các đặc điểm khác được công bố rộng rãi.

Chiều ngày 6/8/2025, nhận được thông tin về việc phát hiện một người đàn ông có đặc điểm giống với mô tả của Lê Nhật Tân tại khu vực đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt.

Đối tượng được xác định đang lẩn trốn tại một căn nhà trong khu vực ven suối. Tại hiện trường, Tân đã tìm cách chống cự nhưng nhanh chóng bị khống chế bởi lực lượng Công an.

Sau khi xác minh danh tính qua thẻ căn cước công dân và các đặc điểm nhận dạng, Tân được đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt để phục vụ điều tra.