Tin mới

    Pháp luật - Đời sống

    Lâm Đồng: Bắt đối tượng truy nã sau hơn ba tháng lẩn trốn

    Lê Tiến - Thụy Trang 09/08/2025 08:08

    Tối 8/8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã Lê Nhật Tân (SN 1991), thường trú tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) khi đang lẩn trốn.

    z6887875006092_3b147ece254cd3711d33d894e3d06218.jpg
    Đối tượng Lê Nhật Tân tại cơ quan Công an

    Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Lê Nhật Tân bị khởi tố vào ngày 14/11/2024 bởi Công an TP. Đà Lạt (cũ), do hành vi cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác.

    Tuy nhiên, đến ngày 6/5/2025, Tân bất ngờ bỏ trốn khỏi nơi cư trú tại Lô A1, Khu quy hoạch Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng (phường Xuân Hương - Đà Lạt). Ngày 15/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định truy nã đối với Lê Nhật Tân để phục vụ công tác điều tra.

    z6887875300057_e5816fc95bc50d853723c4f591d85c48.jpg
    Lực lượng chức năng áp giải đối tượng Lê Nhật Tân về cơ quan Công an

    Trong quá trình truy nã, lực lượng Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát các địa điểm đối tượng có thể lẩn trốn. Thông tin về đặc điểm nhận dạng của Tân bao gồm chiều cao, màu da, kiểu tóc, cùng các đặc điểm khác được công bố rộng rãi.

    Chiều ngày 6/8/2025, nhận được thông tin về việc phát hiện một người đàn ông có đặc điểm giống với mô tả của Lê Nhật Tân tại khu vực đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt.

    Đối tượng được xác định đang lẩn trốn tại một căn nhà trong khu vực ven suối. Tại hiện trường, Tân đã tìm cách chống cự nhưng nhanh chóng bị khống chế bởi lực lượng Công an.

    Sau khi xác minh danh tính qua thẻ căn cước công dân và các đặc điểm nhận dạng, Tân được đưa về trụ sở Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt để phục vụ điều tra.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Pháp luật - Đời sống
          Lâm Đồng: Bắt đối tượng truy nã sau hơn ba tháng lẩn trốn
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO