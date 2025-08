Pháp luật Lâm Đồng: Bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy Ngay trong ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, Công an Phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) đã truy xét, bắt giữ thành công đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Phạm Đình Huy bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Sáng 2/8, lãnh đạo Công an Phường B’Lao, cho biết: Đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Đình Huy (25 tuổi, ngụ tại thôn Ninh Thiện, xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 1/8, từ tin báo của người dân, về các vụ việc trộm cắp xe máy liên tiếp xảy ra trên địa bàn, Công an Phường B’Lao đã nhanh chóng vào cuộc truy xét, làm rõ đối tượng trộm cắp. Theo điều tra của cơ quan công an, trong thời gian từ ngày 19 đến 29/7, với thủ đoạn tinh vi, Phạm Đình Huy đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn Phường B’Lao.

Công an Phường B'Lao dẫn giải đối tượng Huy để tiến hành thu hồi xe máy, là tang vật các vụ trộm

Cụ thể, qua đấu tranh của Công an Phường B’Lao, Huy khai nhận: Ngày 19/7, Huy đã trộm cắp 1 chiếc xe máy Air Blade màu trắng tại số 76 đường Cao Thắng, Phường B’Lao. Đến ngày 21/7, Huy tiếp tục lấy trộm chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius FI màu xám tại Khu công nghiệp Lộc Sơn (Phường B’Lao). Hai chiếc xe trộm được, Huy điều khiển về xã Tam Bố (huyện Di Linh cũ) nay thuộc xã Gia Hiệp (tỉnh Lâm Đồng) cất giấu. Sau đó, Huy nhờ người bán được chiếc xe máy Air Blade với giá 3 triệu đồng lấy tiền tiêu xài cá nhân. Chiếc xe máy còn lại, Huy cho bạn mượn đi chơi, nhưng sau đó bị cơ quan công an kiểm tra thu giữ.

Ba chiếc xe máy, tang vật các vụ trộm được Công an Phường B'Lao thu hồi

Tiếp đó, vào rạng sáng ngày 29/7/2025, Phạm Đình Huy tiếp tục đột nhập vào một nhà trọ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Phường B’Lao) lấy trộm cắp 1 chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Honda Blade, màu đen xám xanh, biển số 49D1-708.75. Sau khi lấy được chiếc xe, Huy nhờ K’Long (20 tuổi, ngụ tại xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng) mang đi cầm cố được 2,5 triệu đồng. Hiện tại, cả 3 chiếc xe máy là tang vật các vụ trộm đã được Công an Phường B’Lao thu hồi để phục vụ công tác điều tra.

Công an Phường B'Lao tổ chức đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm vào ngày 1/8

Cùng với việc ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Phạm Đình Huy, Công an Phường B’Lao cũng đã triệu tập một số đối tượng liên quan để đấu tranh, mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Phường B'Lao tổ chức diễu hành sau Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Đây là chiến công đầu tiên của Công an Phường B’Lao trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Qua đó, góp phần làm trong sạch địa bàn, mang lại niềm tin, sự an tâm, hạnh phúc cho Nhân dân địa phương.