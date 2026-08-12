Du lịch Lâm Đồng biểu diễn drone, thả diều tại Lễ bế mạc Chào mùa du lịch hè năm 2026 Chiều 12/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ triển khai chuỗi hoạt động Chào mùa du lịch hè năm 2026 và kế hoạch dự kiến chương trình nghệ thuật tại lễ bế mạc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ chương trình Chào mùa du lịch hè năm 2026

Theo bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay phần lớn các chương trình trong chuỗi hoạt động Chào mùa du lịch hè năm 2026 đã hoàn tất. Đơn vị đang xây dựng ý tưởng tổng thể và kịch bản chương trình bế mạc.

Chương trình được định hướng kết hợp giữa nghệ thuật, tổng kết chuỗi hoạt động và quảng bá hình ảnh, tiềm năng, sản phẩm du lịch của tỉnh Lâm Đồng.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Trương Quốc Thế Minh tham dự cuộc họp

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra lúc 19h30, ngày 28/8, tại Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa, phường Bắc Gia Nghĩa.

Với chủ đề “Lâm Đồng - Hành trình biển, hoa và đại ngàn”, chương trình nghệ thuật tập trung giới thiệu sự đa dạng về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và các thế mạnh du lịch biển, đảo, sinh thái, văn hóa của tỉnh.

Thượng tá Phan Thanh Khoa, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Lâm Đồng trao đổi ý kiến về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện

Chương trình cũng lồng ghép nội dung tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày truyền thống Ngành Văn hóa 28/8.

Theo kế hoạch, lễ bế mạc có các hoạt động biểu diễn drone, thả diều kích thước lớn trước khi bắt đầu chương trình nghệ thuật.

Lãnh đạo các ngành và địa phương tham dự cuộc họp

Cùng với đêm bế mạc, các đơn vị tiếp tục triển khai chương trình, chính sách kích cầu du lịch trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và những tháng còn lại của năm 2026. Các chương trình này sẽ được giới thiệu, quảng bá tại lễ bế mạc, góp phần duy trì sức hút và thúc đẩy nhu cầu du lịch đến Lâm Đồng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị rà soát tổng thể chương trình, nhất là phương án tổ chức trong điều kiện thời tiết có thể thay đổi. Do sân khấu được bố trí ngoài trời, các đơn vị cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho chương trình.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị Ban tổ chức rà soát tổng thể chương trình một cách kỹ lưỡng

Nội dung nghệ thuật được yêu cầu sắp xếp phù hợp, ưu tiên thể hiện vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên và bản sắc vùng đất Lâm Đồng. Các phương án cũng cần tạo điều kiện để người dân, du khách thuận tiện theo dõi và hòa mình vào không khí của chương trình.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc "Chào Mùa du lịch hè năm 2026" (Ảnh Hữu Phúc)

Lực lượng an ninh, quân sự được đề nghị phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức các hoạt động.