Thời sự Lâm Đồng bố trí khoảng 125.000 tỷ đồng vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, với tổng nguồn vốn bố trí khoảng 125.000 tỷ đồng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Chiều 15/7, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Toàn cảnh hội nghị

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 18 xã, phường trên địa bàn

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu của 18 xã, phường trên địa bàn.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2030, tổng vốn đầu tư công trung hạn tại Lâm Đồng dự kiến khoảng 125.000 tỷ đồng, tăng 50,46% so với giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông qua tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn tỉnh sẽ có 18 công trình, dự án dự kiến đưa vào danh mục công trình trọng điểm, với tổng mức đầu tư khoảng 158.000 tỷ đồng.

Trong đó, có khoảng 42.000 tỷ đồng bố trí từ nguồn vốn đầu tư công. Số còn lại huy động từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, vốn đầu tư theo phương thức PPP, vốn doanh nghiệp và nguồn xã hội hóa.

Nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được Lâm Đồng bố trí theo cơ cấu: ngân sách Trung ương 24,9%; ngân sách địa phương 75,1%.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất tổng nguồn vốn dự kiến, cơ cấu, danh mục các công trình, dự án trọng điểm trong giai đoạn mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xây dựng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 đã đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, kết quả giải ngân của Lâm Đồng đạt khá. Nhiều dự án, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, y tế…

Toàn tỉnh giải ngân 76.470 tỷ đồng trong tổng kế hoạch vốn hơn 83.000 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương giải ngân khoảng 22.370 tỷ đồng, đạt 87,5% kế hoạch; ngân sách địa phương khoảng 54.100 tỷ đồng, tương đương hơn 94% kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ điều hành thảo luận thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030

Về 3 chương trình mục tiêu quốc gia cũng được thực hiện hiệu quả, với tổng nguồn lực huy động đạt trên 8.200 tỷ đồng. Nguồn vốn này tập trung vào đầu tư các hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất, cải thiện đời sống và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, việc giải ngân giữa các nguồn vốn, lĩnh vực, địa phương chưa đồng đều. Vốn ODA và vốn vay nước ngoài có tỷ lệ giải ngân thấp. Nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn còn chậm tiến độ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với đầu tư công không chỉ là phân bổ vốn, mà quan trọng hơn là phải tạo ra động lực phát triển mới, mở rộng không gian phát triển mới và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

“ Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 phải thực hiện theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, không manh mún. Lâm Đồng ưu tiên các công trình, dự án có tính chiến lược, có khả năng kết nối, liên kết vùng, tạo lan tỏa lớn. Tất cả tập trung khơi thông nguồn lực xã hội và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu việc bố trí vốn phải bám sát khả năng cân đối nguồn lực, tuân thủ đúng thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp luật. Toàn tỉnh tập trung cho các dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, dự án trọng điểm, cấp bách, dự án có khả năng hoàn thành và phát huy hiệu quả trong kỳ kế hoạch.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

Lâm Đồng kiên quyết không bố trí vốn cho các dự án chưa đủ điều kiện, chưa rõ nguồn lực, hiệu quả thấp hoặc có nguy cơ kéo dài, gây lãng phí.

Người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là công cụ rất quan trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vì vậy, sau hội nghị này, toàn tỉnh phải khẩn trương chuyển chủ trương sang hành động, từ kế hoạch, nguồn vốn sang công trình, dự án cụ thể.

“ Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Những nội dung đã rõ, đã chín, đủ điều kiện phải triển khai ngay theo đúng tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, quá trình thực hiện, vướng mắc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chủ động xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, không để ách tắc, chậm trễ kéo dài.