Dòng chảy thông tin Lâm Đồng cần phát huy vai trò trung tâm văn hóa, du lịch giàu bản sắc của Tây Nguyên và Nam Trung Bộ VHO - Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, Lâm Đồng cần phát huy vai trò là trung tâm văn hóa, du lịch giàu bản sắc và sáng tạo của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, điểm đến; phát huy hiệu quả danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo UNESCO; nâng tầm thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt nhằm tăng sức lan tỏa và thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 10.7, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2026; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển các lĩnh vực này trong giai đoạn tới.Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đồng chủ trì buổi làm việc.Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL.Văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Lâm ĐồngTheo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi hợp nhất, Lâm Đồng là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với 24.233,07km², quy mô dân số trên 3,8 triệu người, gồm 124 đơn vị hành chính cấp xã với 103 xã, 20 phường và 1 đặc khu.Lâm Đồng là nơi sinh sống của 49 dân tộc anh em, sở hữu nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, giàu bản sắc, tạo lợi thế nổi trội để phát triển du lịch xanh, bền vững.Tỉnh hiện có 3 bảo vật quốc gia, 7 di sản được UNESCO ghi danh, 145 di tích lịch sử - văn hóa, 10 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; cùng hệ thống 4.295 cơ sở lưu trú với 68.096 phòng và 99 khu, điểm du lịch, điểm tham quan.Đặc biệt, sự kết hợp giữa không gian biển, cao nguyên, rừng và Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông tạo nên lợi thế khác biệt, mở ra nhiều cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Lâm Đồng.

Bộ VHTTDL làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2026; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển các lĩnh vực này trong giai đoạn tới

Cùng với tiềm năng du lịch, phong trào thể dục, thể thao của tỉnh phát triển sâu rộng; thể thao thành tích cao từng bước được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, tập trung vào các môn có thế mạnh. Điều kiện tự nhiên đa dạng cũng tạo thuận lợi để phát triển các loại hình thể thao gắn với du lịch như trekking, leo núi, đạp xe địa hình, chèo thuyền kayak, dù lượn, lướt ván, mô tô nước và các môn thể thao mạo hiểm.Hiện nay, Khu Liên hợp Thể thao Lâm Đồng đang được Bộ VHTTDL đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, hứa hẹn trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và dịch vụ.Phát huy những tiềm năng, lợi thế, tỉnh đang tập trung phát triển đồng bộ các sản phẩm du lịch chủ lực như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch biển, du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng, văn hóa, thể thao mạo hiểm, MICE và kinh tế đêm.Thương hiệu du lịch Lâm Đồng được định hình bởi các điểm đến tiêu biểu như Đà Lạt, Mũi Né, Tà Đùng cùng nhiều sản phẩm du lịch mới, tạo nên chuỗi trải nghiệm đặc sắc "Một hành trình - Ba trải nghiệm". Tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, văn hóa và trải nghiệm đặc sắc của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và cả nước.Bám sát chủ trương của Trung ương và sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ của ngành, đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ VHTTDL tiếp tục quan tâm, hỗ trợ một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và báo chí, truyền thông.Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo các đơn vị của tỉnh và lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị chức năng của Bộ VHTTDL đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, tỉnh xác định văn hóa, thể thao và du lịch là lĩnh vực nền tảng, giữ vai trò động lực phát triển và là một trong ba trụ cột phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.Theo Bí thư Tỉnh ủy, Lâm Đồng đã thống nhất lựa chọn khẩu hiệu "Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh" để định vị thương hiệu của tỉnh, thể hiện khát vọng xây dựng địa phương phát triển bền vững. Khẩu hiệu phản ánh sự hòa quyện giữa các giá trị văn hóa, thiên nhiên và bản sắc của vùng Đà Lạt, Tây Nguyên và vùng biển Bình Thuận trong không gian phát triển mới của tỉnh.Lâm Đồng đặt mục tiêu từng bước xây dựng địa phương trở thành "siêu điểm đến" của Việt Nam, trong đó Đà Lạt tiếp tục là điểm đến có sức hút đối với du khách trong nước, khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Bộ VHTTDL cùng các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Lâm Đồng phát huy các thương hiệu, hình ảnh sẵn có, tạo thêm động lực và không gian phát triển mới.Phát huy vai trò trung tâm văn hóa, du lịch giàu bản sắc và sáng tạo của khu vựcSau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, Lâm Đồng là địa phương hội tụ nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, di sản văn hóa và hệ sinh thái du lịch đặc sắc với sự kết nối giữa cao nguyên, rừng và biển. Khẩu hiệu "Bản giao hưởng xanh" thể hiện rõ nét bản sắc, sự hài hòa giữa thiên nhiên và văn hóa của địa phương, là nền tảng quan trọng để phát triển văn hóa, du lịch và công nghiệp văn hóa.Bộ trưởng đánh giá cao quyết tâm, sự chủ động của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, duy trì đà tăng trưởng và tạo nền tảng cho phát triển trong thời gian tới.Bộ trưởng bày tỏ đồng tình với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO, đồng thời xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng "Một hành trình, ba trải nghiệm", phù hợp với tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh kết luận buổi làm việc

Đề cập các nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Lâm Đồng tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; chủ động chuẩn bị các điều kiện để đón cơ hội mới khi các cơ chế, chính sách về phát triển du lịch được ban hành.Theo Bộ trưởng, tỉnh cần phát huy vai trò là trung tâm văn hóa, du lịch giàu bản sắc và sáng tạo của khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ; tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, điểm đến; phát huy hiệu quả danh hiệu Đà Lạt - Thành phố sáng tạo UNESCO; nâng tầm thương hiệu Festival Hoa Đà Lạt nhằm tăng sức lan tỏa và thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế.Bộ trưởng đề nghị tập trung triển khai các giải pháp đột phá để phát triển du lịch theo hướng chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo và giàu bản sắc; khai thác hiệu quả không gian du lịch biển - cao nguyên - rừng; đẩy mạnh quảng bá chuỗi sản phẩm "Một hành trình, ba trải nghiệm"; phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, sinh thái, biển, nông nghiệp, cộng đồng, địa chất, thể thao và kinh tế ban đêm.Đồng thời, cần tăng cường liên kết vùng, mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách du lịch. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường bộ và hàng không; mở rộng các tuyến bay, tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn và hình thành các tuyến du lịch liên vùng.Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh chú trọng thu hút đầu tư phát triển hệ thống lưu trú, dịch vụ vui chơi, mua sắm; xây dựng các sản phẩm lưu niệm mang bản sắc địa phương; quy hoạch hệ thống sản phẩm, tuyến du lịch bài bản, khoa học; chuẩn bị đầy đủ hạ tầng trước khi đẩy mạnh quảng bá nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.Cùng với đó, tỉnh cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản, bảo tàng và các sản phẩm văn hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc gắn với phát triển du lịch.Đánh giá Lâm Đồng có nhiều lợi thế phát triển thể thao, đặc biệt là thể thao gắn với du lịch, thể thao mạo hiểm, du lịch biển và du lịch núi, Bộ trưởng đề nghị tỉnh phát huy hiệu quả các trung tâm huấn luyện thể thao, từng bước trở thành trung tâm huấn luyện, thi đấu và tổ chức các sự kiện thể thao quốc gia, quốc tế.Đối với đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng đề nghị tỉnh chủ động chuẩn bị, đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao hiệu quả giải ngân và sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch để tạo động lực phát triển. Bộ sẽ đồng hành cùng tỉnh trong quá trình triển khai.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc phát biểu

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc huy động nguồn lực xã hội, thu hút các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào hạ tầng du lịch, công nghiệp văn hóa, tổ chức sự kiện, phát triển du lịch MICE, nghỉ dưỡng cao cấp, góp phần xây dựng Lâm Đồng trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực và cả nước, đồng thời bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, phát triển theo hướng xanh và bền vững.Liên quan đến các kiến nghị của địa phương, Bộ trưởng cho biết Bộ sẽ phối hợp nghiên cứu đề xuất xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp; hỗ trợ địa phương đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phát triển nghệ thuật, khai thác hiệu quả các trung tâm huấn luyện thể thao; đồng thời phối hợp xúc tiến mở rộng các đường bay và tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong thời gian tới.Nhấn mạnh du lịch đang được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, Bộ trưởng đề nghị địa phương tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào những lĩnh vực có lợi thế; xây dựng các chỉ tiêu và giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Tôn Thiện San phát biểu

Bộ trưởng khẳng định Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương trong công tác quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai các giải pháp phát triển du lịch; đồng thời đề nghị các đơn vị chuyên môn của Bộ phối hợp chặt chẽ với tỉnh, nghiên cứu các giải pháp cụ thể, tập trung cho các địa bàn trọng điểm, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong những tháng cuối năm, nhất là khi hạ tầng giao thông và hàng không được cải thiện, mở ra cơ hội thu hút khách quốc tế.Đối với lĩnh vực báo chí, truyền thông, Bộ trưởng cho biết Luật Báo chí (sửa đổi) đã có hiệu lực từ ngày 1.7, góp phần tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của các địa phương. Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện để hoạt động báo chí phát huy hiệu quả, phục vụ yêu cầu phát triển.Bộ trưởng đề nghị Lâm Đồng tập trung xây dựng chiến lược truyền thông phục vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số; xây dựng các sản phẩm truyền thông ngắn gọn, giàu hình ảnh, tăng sức lan tỏa và phù hợp với xu hướng tiếp cận của công chúng trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh kết luận buổi làm việc

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ tin tưởng với tiềm năng, lợi thế cùng quyết tâm của địa phương, Lâm Đồng sẽ tạo được những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

