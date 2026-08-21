Kinh tế Lâm Đồng - Cần Thơ tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Ngay sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương chính thức hoạt động trở lại vào ngày 19/8, sau thời gian tạm đóng cửa để sửa chữa, nâng cấp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương. Trong đó, việc khai thác trở lại đường bay Đà Lạt - Cần Thơ được kỳ vọng mở thêm cơ hội kết nối, thúc đẩy giao thương và phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Đoàn công tác UBND tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 5 từ phải qua) làm Trưởng đoàn chụp hình lưu niệm với lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ.

Theo đó, trong ngày khai thác trở lại đường bay, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức đón, tặng quà hành khách trên chuyến bay đầu tiên. Đồng thời, UBND tỉnh thành lập Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đến làm việc với UBND TP. Cần Thơ, kết hợp tham gia chuyến bay từ Đà Lạt đến Cần Thơ. Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (ngồi giữa) tại buổi làm việc

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Lâm Đồng và Cần Thơ trao đổi, thống nhất nhiều nội dung hợp tác nhằm tăng cường kết nối, phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; mở rộng thị trường, kết nối doanh nghiệp, sản phẩm và các điểm đến du lịch. Qua đó, góp phần tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Để các nội dung hợp tác sớm được cụ thể hóa, triển khai thực chất và hiệu quả, hai địa phương thống nhất giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch hai địa phương làm đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, nhiệm vụ hợp tác cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc

Quá trình triển khai phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ nội dung, tiến độ, đơn vị thực hiện và sản phẩm đầu ra. Trong đó, ưu tiên những nội dung có thể triển khai ngay, tạo hiệu quả thực tế cho cộng đồng doanh nghiệp, hoạt động thương mại và du lịch.

Đặc biệt, hai địa phương yêu cầu ngay trong quý IV/2026 phải có các chương trình, hoạt động hoặc sản phẩm hợp tác cụ thể, làm cơ sở tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Lâm Đồng và Cần Thơ trong thời gian tới.

Khai trương đường bay mới Cần Thơ - Đà Lạt

Việc khai thác trở lại đường bay Đà Lạt - Cần Thơ được kỳ vọng mở thêm điều kiện thuận lợi để Lâm Đồng và Cần Thơ tăng cường liên kết, mở rộng không gian hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch. Qua đó, góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.