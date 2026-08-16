Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em khó khăn UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các hoạt động Tết Trung thu năm 2026, bảo đảm thiết thực, an toàn, lành mạnh và dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Trẻ em Lâm Đồng vui Tết Trung thu (Ảnh tư liệu)

Thực hiện Công văn số 6112/BYT-BMTE ngày 13/8/2026 của Bộ Y tế về tổ chức Tết Trung thu năm 2026, Lâm Đồng sẽ triển khai các hoạt động vui Tết Trung thu phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Điểm đáng chú ý là công tác chăm lo được hướng tới những nhóm trẻ em còn nhiều khó khăn, gồm: trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ cận nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và trẻ em đang điều trị nội trú tại các cơ sở y tế.

Các hoạt động được tổ chức nhằm tạo điều kiện để trẻ em trên địa bàn được đón Trung thu vui tươi, an toàn, lành mạnh, không để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết dành cho thiếu nhi.

Các địa phương, đơn vị sẽ tổng hợp kết quả triển khai, gửi về Sở Y tế trước ngày 30/9/2026. Trên cơ sở đó, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền trước ngày 5/10/2026.