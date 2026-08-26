Thông tin đối ngoại Lâm Đồng - Champasak tăng cường hợp tác giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng vừa có buổi làm việc với Đoàn công tác Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Buổi làm việc giữa Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục & Thể thao tỉnh Champasak



2 bên trao đổi nhiều nội dung về giáo dục, đào tạo, phát triển đội ngũ, chăm lo lưu học sinh và định hướng mở rộng hợp tác, qua đó tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào, cũng như quan hệ gắn bó giữa hai tỉnh Lâm Đồng - Champasak.

Ông Soupasith Phavixay, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak cảm ơn sự đón tiếp “nồng hậu, ấm áp, thắm tình hữu nghị” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng dành cho đoàn; đồng thời khẳng định Lâm Đồng là một trong những địa phương của Việt Nam có quan hệ hợp tác toàn diện, sâu rộng với Champasak, trong đó giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là những lĩnh vực có nhiều kết quả tích cực.

Ông Soupasith Phaxivay, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Champasak (ngoài cùng bên phải ) gửi lời cảm ơn đến Lâm Đồng

Những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên dành sự quan tâm, hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên Champasak, trong đó có việc cấp học bổng, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực. Nhiều sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học tại Việt Nam đã trở về địa phương công tác trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp hoặc tự tạo việc làm, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lâm Đồng tại buổi tiếp đón

Đáng chú ý, hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực thông qua 3 suất học bổng toàn phần mỗi năm đã được duy trì. Phía Champasak đánh giá kết quả đào tạo có chất lượng tốt, sinh viên sau tốt nghiệp cơ bản được bố trí công việc phù hợp với chuyên ngành, đồng thời mong muốn ngành tiếp tục tham mưu lãnh đạo hai tỉnh thúc đẩy hợp tác giáo dục ngày càng sâu rộng.

Ông Soupasith Phavixay cũng đề nghị Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, theo dõi, hỗ trợ sinh viên Lào nói chung và sinh viên Champasak nói riêng đang học tập trên địa bàn; tăng cường trao đổi thông tin giữa hai bên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt của lưu học sinh.

Ông Phan Đức Thái, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, qua đó ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Sở Giáo dục và Thể thao Champasak tặng quà lưu niệm cho Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Trong đó, nhiều chính sách liên quan đến chế độ, tiền lương, hỗ trợ sinh viên sư phạm và miễn học phí cho sinh viên theo học ngành sư phạm đã góp phần nâng cao sức hút của nghề giáo. Những năm gần đây, kết quả tuyển sinh đầu vào các ngành sư phạm thuộc nhóm cao trong hệ thống tuyển sinh đại học của Việt Nam.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Lâm Đồng tặng quà cho Đoàn Champasak

Trao đổi với đoàn công tác, ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Lào học tập trên địa bàn. Tỉnh cũng quan tâm việc cử giáo viên sang giảng dạy tiếng Việt tại Lào và xây dựng chính sách đối với đội ngũ giáo viên thực hiện nhiệm vụ này.