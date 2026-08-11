Pháp luật Lâm Đồng chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về PCCC, CNCH UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ (CNCH), đồng thời tăng cường phòng, chống đuối nước và quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT).

Công an tỉnh Lâm Đồng phổ biến quy định và kỹ năng PCCC và CNCH tại cơ sở kinh doanh

Ngày 11/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã ký ban hành Công văn 13282/UBND-NC về chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC, CNCH và quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trước đó, qua kiểm tra công tác quản lý nhà nước về PCCC, CNCH tại 16 xã, phường, lực lượng chức năng phát hiện còn nhiều tồn tại trên lĩnh vực này. Trong đó, tại một số địa phương có còn tình trạng “giao khoán” công tác quản lý PCCC cho Công an cấp xã. Một số nơi chưa thành lập hoặc chưa bảo đảm số lượng lực lượng dân phòng, chưa trang bị phương tiện PCCC và tổ chức tập huấn theo quy định

Đáng chú ý, nhiều địa phương chưa vận động được cơ sở lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; hồ sơ quản lý PCCC, CNCH chưa đầy đủ, công tác kiểm tra còn thiếu sót, bỏ lọt lỗi vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND các địa phương khắc phục dứt điểm tình trạng “giao khoán” công tác này cho lực lượng Công an cấp xã. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong nắm tình hình, trao đổi thông tin về thực trạng PCCC, CNCH; rà soát, thống kê các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC, CNCH theo thẩm quyền để đề ra biện pháp quản lý hiệu quả; tổ chức kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo phân cấp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Công an tỉnh phải chủ động tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về PCCC, CNCH ở cơ sở; kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong lập hồ sơ, kiểm tra và xử lý vi phạm; đẩy nhanh tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước nguy cơ tai nạn, đuối nước vẫn hiện hữu, UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng, chống tai nạn, sự cố và đuối nước, nhất là đối với trẻ em.

Các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác nguồn nước, mặt nước như hồ, đập, thủy điện, hồ thủy lợi, khu vực sông, suối, thác nguy hiểm… phải cắm biển cấm, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm và trang bị phao cứu sinh tại các khu vực vui chơi, giải trí dưới nước, phương tiện đường thủy.

Các đơn vị, địa phương liên quan phải bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, ứng trực, sẵn sàng tham gia và phát huy phương tiện tại chỗ trong phòng, chống đuối nước.