Kinh tế Lâm Đồng chấn chỉnh tình trạng tự ý dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai Trước tình trạng một số địa phương tự ý dừng, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai không đúng thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tiếp tục tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Người dân đến Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai Đắk Song làm hồ sơ (Ảnh: Lê Phước)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian gần đây, qua phản ánh của người dân, doanh nghiệp và theo dõi thực tế, một số UBND cấp xã, phường đã tự ban hành thông báo dừng, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Việc làm này không có cơ sở pháp lý, không đúng thẩm quyền, vi phạm quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện thông suốt, đúng quy định, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý không ban hành bất kỳ văn bản, thông báo nào về việc dừng hoặc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ khi chưa có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của UBND tỉnh.

Đối với các văn bản đã ban hành không đúng thẩm quyền, không có căn cứ pháp lý, các địa phương phải chủ động rà soát, thu hồi hoặc bãi bỏ; đồng thời có văn bản thông tin, xin lỗi tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng (nếu có).

Nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của người dân ngày càng tăng cao (Ảnh: Lê Phước)

Sở cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tiếp nhận, giải quyết đầy đủ hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2024, các nghị định, quyết định phân cấp của Chính phủ và UBND tỉnh, bảo đảm đúng trình tự, thời hạn, không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, ách tắc cho người dân và doanh nghiệp.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẩm quyền, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất hoặc việc chuyển tiếp thẩm quyền sau sắp xếp đơn vị hành chính, các địa phương phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để được hướng dẫn, xử lý; tuyệt đối không được tự ý dừng tiếp nhận hồ sơ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, Chủ tịch UBND các xã, phường, Đặc khu Phú Quý sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng tự ý dừng, tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trái quy định, gây bức xúc trong Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.