Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng chào mừng chuyến bay đầu tiên từ Cần Thơ đến Đà Lạt Sự kiện đánh dấu thêm một bước phát triển trong mạng lưới hàng không của Lâm Đồng, hướng tới tăng cường liên kết với Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch.

Các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung; cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị cắt băng khai trương đường bay Đà Lạt - Cần Thơ

Sáng 19/8, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình đón chuyến bay đầu tiên từ Cần Thơ đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, chính thức khôi phục đường bay nối trực tiếp Cần Thơ - Lâm Đồng. Đường bay do Công ty Cổ phần Hàng không VASCO, đơn vị thành viên của Vietnam Airlines Group khai thác.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại diện các sở, ngành, đơn vị tham dự chương trình đón chuyến bay đầu tiên từ Cần Thơ đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Lễ đón chuyến bay có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lưu Văn Trung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hành khách

Theo kế hoạch, đường bay Cần Thơ - Đà Lạt được VASCO khai thác bằng tàu bay ATR 72, với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày. Riêng trong tháng 9 và tháng 10/2026, tần suất khai thác được điều chỉnh còn 5 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Tổng Công ty VASCO tặng quà lưu niệm cho những hành khách đầu tiên trong chuyến bay Đà Lạt - Cần Thơ

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa cho hành khách đầu tiên trên chuyến bay Cần Thơ - Đà Lạt

Việc khôi phục đường bay trực tiếp giữa Cần Thơ và Đà Lạt đã đánh dấu sự trở lại sau hơn 6 năm của một đường bay. Sự kiện còn cho thấy nhu cầu tăng cường kết nối giữa hai địa phương có những lợi thế khác biệt và khả năng bổ trợ cho nhau.

Ông Dương Thành Phương, Phó Tổng Giám đốc VASCO kỳ vọng vào hiệu quả mang lại từ đường bay Đà Lạt - Cần Thơ

Từ Cần Thơ, du khách có thêm một lựa chọn thuận tiện để đến với Lâm Đồng. Trong khi người dân Lâm Đồng có thêm phương thức di chuyển trực tiếp đến Cần Thơ, một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng với dòng khách, những kết nối mới về doanh nghiệp và thị trường cũng được mở rộng. Các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá sản phẩm và kết nối doanh nghiệp... giữa Lâm Đồng và Cần Thơ, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có thêm điều kiện triển khai thuận lợi hơn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của đường bay Đà Lạt - Cần Thơ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, việc đưa vào khai thác trở lại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương là dấu mốc quan trọng, tạo điều kiện để tăng cường khả năng kết nối của Lâm Đồng với các địa phương trong và ngoài nước.

Những hành khách đầu tiên làm thủ tục trong chuyến bay Đà Lạt - Cần Thơ

Trong niềm vui đó, chuyến bay Cần Thơ - Đà Lạt khai thác trở lại với tần suất 7 chuyến một tuần càng mang thêm ý nghĩa đặc biệt. Đây là sự kết nối trực tiếp giữa Đồng bằng sông Cửu Long với Lâm Đồng - Tây Nguyên, tạo thuận lợi cho người dân, du khách, doanh nghiệp đi lại, giao lưu và mở rộng hợp tác.

“ Đối với Lâm Đồng, việc khôi phục đường bay này sẽ góp phần mở rộng thị trường khách du lịch, thúc đẩy liên kết giữa các địa phương, kết nối các sản phẩm du lịch đặc trưng của Lâm Đồng với vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Qua đó, tạo thêm động lực cho phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế các địa phương. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Tỉnh Lâm Đồng cảm ơn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Bay dịch vụ Hàng không (VASCO) - thành viên của Vietnam Airlines Group; Cảng hàng không quốc tế Liên Khương cùng các cơ quan, đơn vị đã phối hợp, đồng hành trong quá trình triển khai dự án và khôi phục đường bay Đà Lạt - Cần Thơ.