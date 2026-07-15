Kinh tế Lâm Đồng chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công và cú hích truyền thông Báo chí không trực tiếp xây một cây cầu nhưng có thể góp phần để cây cầu ấy được khởi công sớm hơn, hoàn thành nhanh hơn và mang lại nhiều giá trị hơn.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng, là năm đầu tiên chạy đà Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn (2026-2030), cũng là năm thứ hai Lâm Đồng vận hành guồng máy chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập. Cơ hội mở ra thênh thang, nhưng áp lực cũng không hề nhỏ.

Muốn đi nhanh phải gỡ vướng

Nhìn lại chặng đường đã qua, 6 tháng đầu năm 2026, mọi người có quyền tự hào nhưng chưa thể xoa tay hài lòng. Tính đến giờ, Lâm Đồng chỉ còn chừng 5 tháng nữa để bám sát kịch bản kéo tăng trưởng GRDP chạm mốc "2 con số".

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cùng Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai Dự án Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Như lời Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã nói tại phiên họp mới đây: Nhiệm vụ những tháng cuối năm là cực kỳ nặng nề, lãnh đạo các cấp không xắn tay áo, không làm quyết liệt thì mục tiêu ấy sẽ trôi tuột khỏi tầm tay.

Đó không phải là lời nhắc nhở bởi thời gian không còn nhiều, mà đó là một mệnh lệnh của thực tiễn.

Tại Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng thống nhất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2026

6 tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 18.600 tỷ đồng, bằng 54% dự toán; hơn 2.600 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 12.000 tỷ đồng; toàn tỉnh thu hút 35 dự án đầu tư mới với tổng vốn 56.118 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn 95.200 tỷ đồng.

Nhìn những con số này, ai cũng có quyền hi vọng nhưng tăng trưởng GRDP dự kiến chỉ đạt 7,97%, thấp hơn khá xa kịch bản 9,32% của 6 tháng đầu năm.

UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2026 (Ảnh tư liệu)

Nếu muốn cả năm đạt mục tiêu 10%, 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng từ 12% trở lên; đó là bài toán không thể giải bằng khẩu hiệu mà chỉ được giải bằng hành động và hành động phải bắt đầu từ việc dám nhìn thẳng vào những điểm nghẽn.

Muốn đi nhanh để đạt được mục tiêu, trước hết phải gỡ những sợi dây đang níu chân mình.

Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở trách nhiệm

Đến thời điểm này, Lâm Đồng đã giải ngân hơn 4.900 tỷ đồng, đạt hơn 24% kế hoạch đề ra. So với kế hoạch, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng.

Giải ngân vốn đầu tư công cũng giống như dòng máu trong cơ thể nền kinh tế, máu không lưu thông thì cơ thể khỏe mạnh đến đâu cũng suy yếu.

Khảo sát các dự án tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu (Ảnh: Nguyễn Thanh)

Mỗi đồng vốn được giải ngân đúng lúc sẽ tạo việc làm cho người lao động, giúp doanh nghiệp xây dựng có việc làm, ngành vật liệu tiêu thụ được hàng hóa, ngân hàng tăng tín dụng, hạ tầng hoàn thành sớm để thu hút thêm đầu tư tư nhân.

Một đồng vốn đầu tư công nhiều khi kéo theo nhiều đồng vốn xã hội, đó là hiệu ứng lan tỏa mà bất kỳ nền kinh tế nào cũng cần.

Ngược lại, nếu vốn nằm yên trong kho bạc thì thiệt hại không chỉ là con số giải ngân thấp bởi một cây cầu chậm 1 năm thì doanh nghiệp mất thêm 1 năm chi phí logistics; một tuyến đường chậm tiến độ thì khu công nghiệp mất cơ hội đón nhà đầu tư; một dự án hạ tầng du lịch chậm hoàn thành đồng nghĩa địa phương mất hàng triệu lượt khách tiềm năng.

Đó là những khoản thiệt hại vô hình nhưng rất thật và điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không còn là thiếu cơ chế mà là tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm...

Có nơi hồ sơ đi hết phòng này sang phòng khác chỉ để... xin thêm một chữ ký; có việc đủ căn cứ pháp luật nhưng vẫn muốn "để nghiên cứu thêm". Sự cẩn trọng là cần thiết nhưng cẩn trọng không có nghĩa là đứng yên.

Không ai yêu cầu cán bộ làm sai. Điều người dân và doanh nghiệp mong muốn là cán bộ dám quyết trong khuôn khổ pháp luật, dám chịu trách nhiệm với quyết định đúng của mình.

Một đoàn làm phim chọn Đồi Trinh Nữ để thực hiện bối cảnh

Đó cũng là điều báo chí nhiều lần phản ánh khi phân tích những dự án chậm giải ngân, những công trình kéo dài nhiều năm hay những nút thắt trong xử lý dự án ngoài ngân sách.

Bởi báo chí không chỉ phản ánh kết quả mà còn chỉ ra nguyên nhân và nhiều khi nguyên nhân không nằm trên bản vẽ kỹ thuật mà nằm trong tư duy quản lý.

Du lịch đông khách nhưng ít người chịu chi tiền

6 tháng đầu năm, Lâm Đồng đón gần 12 triệu lượt khách, tăng 18,6% so với cùng kỳ nhưng nếu chỉ nhìn vào số lượng khách mà vội hài lòng thì dễ thất vọng bởi các chỉ tiêu về bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và lượng khách mới đạt 46,02% kế hoạch năm.

Nói cách khác, khách đến đông hơn nhưng hiệu quả khai thác chưa tương xứng. Lâm Đồng có núi, có biển, có cao nguyên, có văn hóa bản địa; đặc biệt là có khí hậu mát mẻ quanh năm gần như không nơi nào trong cả nước có được.

Tuy nhiên, điều còn thiếu lại là những sản phẩm khiến du khách phải ở lại lâu hơn và quay trở lại nhiều lần hơn.

Hải đăng Kê Gà (Ảnh: Phương Nam)

Một điểm đến mạnh không chỉ đo bằng số người đến mà còn bằng số ngày lưu trú và số tiền du khách sẵn sàng chi tiêu.

Du lịch Lâm Đồng vẫn cần chuẩn hóa mạnh hơn du lịch canh nông, mở rộng không gian sinh thái, xây dựng thêm các sản phẩm ban đêm, các lễ hội có chiều sâu văn hóa thay vì chỉ tập trung một vài tuần cao điểm chớp nhoáng vào dịp hè hoặc cuối năm.

Một vùng đất đẹp có thể giữ chân du khách một lần nhưng chỉ có trải nghiệm đặc sắc mới khiến họ quay lại lần thứ hai.

Ở đây, báo chí có vai trò không nhỏ. Từ đầu năm 2026 đến nay, báo chí Lâm Đồng không chỉ giới thiệu những điểm đến mới, quảng bá các cung đường, những vùng đất còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ mà còn liên tục phản ánh những bất cập để ngành du lịch hoàn thiện mình và đồng hành trên mọi mặt trận.

Báo chí kết nối và đồng hành

Ai cũng nhớ, khi lũ quét và sạt lở cướp đi hàng chục mái nhà, dồn bà con vào đường cùng và cuối năm 2025, đầu năm 2026, khi Chiến dịch Quang Trung được phát động, chính những nhà báo đã lội bùn, bám hiện trường, mang từng nhịp thở, từng giọt mồ hôi của lực lượng cứu hộ, thi công lên mặt báo.

Những hình ảnh xúc động về Chiến dịch Quang Trung (Ảnh tư liệu)

Thứ năng lượng chữa lành và tinh thần nhân văn ấy đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, kéo cả xã hội sát lại gần nhau.

Báo chí Lâm Đồng còn đóng vai phản biện, mổ xẻ các dự án trùm mền, thẳng thắn phê phán những ì ạch trong giải ngân đầu tư công.

Có những bài viết về cao tốc, về sân bay, về những dự án hạ tầng chiến lược, về thỏi nhôm đầu tiên; về những đề xuất điểm check-in, về việc đánh thức giá trị các địa chỉ du lịch, về các vùng nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm... Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: Làm cho Lâm Đồng hấp dẫn hơn trong mắt du khách và nhà đầu tư.

Báo chí cũng không né tránh những con số chưa đẹp. PCI năm 2025 của Lâm Đồng nằm trong nhóm khá của cả nước và dẫn đầu về Chỉ số cạnh tranh bình đẳng nhưng BPI lại ở nhóm cuối.

Một tờ báo có trách nhiệm sẽ không chỉ đăng thành tích mà còn phải đủ bản lĩnh để đăng cả những điều địa phương cần thay đổi bởi đôi khi, nói ra một điểm yếu chính là bước đầu tiên để tạo nên một thế mạnh.

Còn nhớ chỉ cách đây 2 tháng, một ngân hàng lớn có hội sở chính tại TP Hồ Chí Minh chủ động liên hệ với tôi. Họ chia sẻ rằng thường xuyên theo dõi những bài viết phân tích về các dự án phía Đông Lâm Đồng, khu vực Bình Thuận cũ, bởi đây là nơi họ đang xem xét cấp tín dụng cho nhiều dự án tại Sơn Mỹ, Tân Thành, Hàm Kiệm...

Đường lên chùa Linh Sơn Trường Thọ trên núi Tà Kóu (Ảnh tư liệu)

Dĩ nhiên, không ngân hàng nào quyết định cho vay chỉ vì một bài báo nhưng báo chí chính thống là một trong những kênh thông tin đáng tin cậy để họ khảo sát thị trường, đánh giá xu hướng, nhận diện cơ hội và rủi ro trước khi đưa ra quyết định.

Trong nền kinh tế hiện đại, niềm tin là một loại tài sản vô hình nhưng có giá trị rất thật.

Nếu xem niềm tin là một loại tài sản, thì nhà đầu tư cần niềm tin để giải ngân có mục đích, doanh nghiệp cần niềm tin để mở rộng sản xuất, người dân cần niềm tin để tiêu dùng và báo chí chính thống, tử tế là một trong những người gìn giữ loại tài sản đặc biệt ấy.

Một resort ở vùng biển phía Đông Lâm Đồng (Ảnh tư liệu)

Suy cho cùng, báo chí không trực tiếp xây một cây cầu nhưng có thể góp phần để cây cầu ấy được khởi công sớm hơn, hoàn thành nhanh hơn và mang lại nhiều giá trị hơn cho xã hội.

Đó cũng là cách báo chí âm thầm đồng hành cùng sự phát triển của Lâm Đồng và của đất nước, đặc biệt là góp thêm một viên gạch xây dựng niềm tin, nền móng quan trọng nhất của mọi nền kinh tế, trong đó có mục tiêu tăng trưởng “2 con số” của tỉnh Lâm Đồng.