Tin mới

    Thời sự Lâm Đồng

    Lâm Đồng chỉ đạo xử lý sạt lở tại Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5

    Dương Phong 21/08/2026 16:24

    UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương xử lý tình trạng sạt lở tại thôn Đưng K’Nớ 5 (xã Đam Rông 4), bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sớm ổn định đời sống người dân.

    Kiem tra sat lo 3
    Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 xảy ra sạt lở trong thời gian dài và diễn biến phức tạp trong cao điểm mùa mưa

    Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý sạt lở tại Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4.

    Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương và UBND xã Đam Rông 4 kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các giải pháp xử lý sạt lở tại khu vực.

    Ngành Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các nội dung theo đúng quy định và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. Kết quả thực hiện phải được báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27/8/2026.

    Dung Kno 1
    Tỉnh Lâm Đồng đề nghị di dời các hộ dân tới khu vực an toàn

    Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương đánh giá nguyên nhân, mức độ rủi ro thiên tai tại khu vực sạt trượt; rà soát, thống kê thiệt hại về đất đai, cây trồng bị ảnh hưởng.

    UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương các biện pháp kỹ thuật phòng, chống sạt lở tiếp diễn, xử lý các vấn đề môi trường sau sự cố và xây dựng phương án phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

    Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, khơi thông dòng chảy tại chân mái taluy khu vực sạt trượt; xử lý những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà ở, tài sản và tính mạng người dân.

    Các khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở tiếp tục phải được căng dây, lắp đặt biển cảnh báo. Các nhiệm vụ theo chỉ đạo trước đây phải hoàn thành trước ngày 25/8/2026.

    Dung Kno 2
    Nhiều vị trí tại khu tái định cư có nguy cơ sạt lở

    UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Đam Rông 4 triển khai ngay phương án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến những điểm tránh trú an toàn; đồng thời phối hợp bảo đảm các điều kiện thiết yếu như điện, nước, nhu yếu phẩm trong thời gian người dân di dời.

    Địa phương phải vận động, hướng dẫn người dân rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao; trường hợp cần thiết, áp dụng biện pháp cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn.

    Khu dân cư thôn Đưng K’Nớ 5 được quy hoạch trên diện tích hơn 15,4 ha. Thời gian qua, tại khu vực này xuất hiện sạt lở ở một số vị trí taluy đường, taluy âm, ảnh hưởng đến nhà ở và tài sản của người dân.

    Nguyên nhân được xác định có liên quan đến điều kiện địa hình, mưa lớn kéo dài và hệ thống thu gom, thoát nước trong khu dân cư chưa được đầu tư đồng bộ.

    Dương Phong Dương Phong

    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thời sự Lâm Đồng
        Lâm Đồng chỉ đạo xử lý sạt lở tại Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5
        • Mặc định

        Giám đốc: Lê Huy Toàn

        Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

        Địa chỉ:

        Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

        Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

        Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

        Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

        Hotline: 0977885454

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO