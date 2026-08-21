Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng chỉ đạo xử lý sạt lở tại Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương xử lý tình trạng sạt lở tại thôn Đưng K’Nớ 5 (xã Đam Rông 4), bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sớm ổn định đời sống người dân.

Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 xảy ra sạt lở trong thời gian dài và diễn biến phức tạp trong cao điểm mùa mưa

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý sạt lở tại Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4.

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương và UBND xã Đam Rông 4 kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện các giải pháp xử lý sạt lở tại khu vực.

Ngành Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các nội dung theo đúng quy định và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. Kết quả thực hiện phải được báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27/8/2026.

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị di dời các hộ dân tới khu vực an toàn

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương đánh giá nguyên nhân, mức độ rủi ro thiên tai tại khu vực sạt trượt; rà soát, thống kê thiệt hại về đất đai, cây trồng bị ảnh hưởng.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn địa phương các biện pháp kỹ thuật phòng, chống sạt lở tiếp diễn, xử lý các vấn đề môi trường sau sự cố và xây dựng phương án phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, khơi thông dòng chảy tại chân mái taluy khu vực sạt trượt; xử lý những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà ở, tài sản và tính mạng người dân.

Các khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở tiếp tục phải được căng dây, lắp đặt biển cảnh báo. Các nhiệm vụ theo chỉ đạo trước đây phải hoàn thành trước ngày 25/8/2026.

Nhiều vị trí tại khu tái định cư có nguy cơ sạt lở

UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Đam Rông 4 triển khai ngay phương án di dời các hộ dân bị ảnh hưởng đến những điểm tránh trú an toàn; đồng thời phối hợp bảo đảm các điều kiện thiết yếu như điện, nước, nhu yếu phẩm trong thời gian người dân di dời.

Địa phương phải vận động, hướng dẫn người dân rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao; trường hợp cần thiết, áp dụng biện pháp cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn.