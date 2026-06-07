Nông nghiệp - Nông thôn Lâm Đồng chi trả hơn 142,7 tỷ đồng kinh phí dịch vụ môi trường rừng Đây là số tiền kết dư từ năm 2018 trở về trước tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (phát sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trước sắp xếp).

UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt phương án chi trả hơn 142,7 tỷ đồng kinh phí dịch vụ môi trường rừng

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Quyết định phê duyệt phương án chi kinh phí dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) kết dư từ năm 2018 trở về trước tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (phát sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trước sắp xếp).

Đây là bước triển khai quan trọng nhằm thực hiện các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán; đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của các chủ rừng và hộ nhận khoán bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo phương án được phê duyệt, tổng kinh phí kết dư được chi trả là 142,7 tỷ đồng, trong đó 137,85 tỷ đồng được chi trả bổ sung cho các đối tượng đã xác định đủ điều kiện nhận tiền và 4,86 tỷ đồng là phần kinh phí chưa xác định được đối tượng thụ hưởng.

Nguồn kinh phí này bao gồm số tiền dịch vụ môi trường rừng kết dư và lãi phát sinh từ tiền gửi ngân hàng, được phân bổ để chi trả bổ sung cho các năm 2009, 2012, 2013 và 2018, với hàng chục ngàn hộ dân và chủ rừng thuộc các lưu vực sông Đồng Nai và Sêrêpốk được hưởng lợi.

Theo quyết định, việc chi trả bổ sung sẽ được triển khai trong năm 2026. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức chi trả đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với phần kinh phí chưa xác định được đối tượng nhận tiền.

Các đơn vị chủ rừng cũng được yêu cầu khẩn trương chi trả đến các hộ nhận khoán bảo vệ rừng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo động lực để người dân tiếp tục gắn bó với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, hướng tới mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh.