Thể thao 360 Lâm Đồng chốt phương án khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT Sáng 20/8, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2026 họp thống nhất các nội dung chi tiết chuẩn bị cho lễ khai mạc và bế mạc Đại hội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Ngọc Quang phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Tiểu ban Nội dung Lê Ngọc Quang cho biết, Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2026 dự kiến khai mạc ngày 12/9 tại Quảng trường Lâm Viên, với 28 khối diễu hành, gồm 20 cụm địa phương và 8 khối đoàn thể. Lễ bế mạc dự kiến diễn ra ngày 19/9 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, phường Lang Biang - Đà Lạt.

Đại hội tổ chức 23 môn và phân môn, chia thành 2 giai đoạn, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 9/2026.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Tiểu ban nội dung đóng góp ý kiến về chương trình biểu diễn tại lễ khai mạc

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Ngọc Quang cho biết thêm, bên cạnh những thuận lợi, khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ chế tài chính khi tổ chức thi đấu theo cụm. Việc phân chia các địa phương, đơn vị thành các cụm tham gia Đại hội cấp tỉnh chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể về phân bổ, đóng góp kinh phí giữa các thành viên; mức chi tiền công, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ cho vận động viên, huấn luyện viên trong quá trình tập luyện và thi đấu cũng chưa được quy định rõ.

Điều này gây khó khăn cho cụm trưởng và các địa phương thành viên trong công tác thanh, quyết toán. Một số đơn vị còn hạn chế về kinh phí nên chưa thể cử lực lượng tham gia đầy đủ các môn thi đấu tại Đại hội cấp xã.

Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc và bế mạc

Tính đến nay, Đại hội đã hoàn thành 12/23 môn và phân môn thi đấu, gồm: Việt dã - Leo núi Tà Cú, pickleball, xe đạp, cờ tướng, bóng bàn, bơi, bóng chuyền hơi nữ, võ thuật cổ truyền, bóng chuyền nam - nữ, bóng đá nam 11 người, cầu lông và Karate.

Sau khi sáp nhập tỉnh, Đại hội TDTT tỉnh được nâng tầm cả về quy mô và chất lượng, thu hút 1.908 vận động viên thuộc 40 đoàn, đơn vị trên toàn tỉnh tham gia.

Theo kết quả do Ban Tổ chức cung cấp, Đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 53 HCV, 33 HCB và 20 HCĐ. Phường Xuân Hương - Đà Lạt xếp thứ 2 với 13 HCV, 10 HCB và 11 HCĐ; Phường 1 Bảo Lộc xếp thứ 3 với 12 HCV, 16 HCB và 26 HCĐ.

Đại diện các sở, ngành, địa phương tham dự tại cuộc họp Ban Tổ chức đang phối hợp triển khai các môn thi đấu cuối giai đoạn 1, gồm: Vovinam (phối hợp Liên đoàn Vovinam tỉnh), Billiards (phối hợp CLB Billiards 86 Luxury) và Taekwondo (tổ chức tại xã Tánh Linh). Đồng thời, Ban Tổ chức ban hành quyết định thành lập Ban Tổ chức, lực lượng trọng tài, giám sát các môn thi đấu giai đoạn 2; chủ động điều chỉnh lịch thi đấu vòng chung kết, bảo đảm hoàn thành toàn bộ Đại hội trước ngày 15/9/2026 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng với đó, các đơn vị liên quan đang kiểm tra, bảo dưỡng sân bãi, mua sắm trang thiết bị phục vụ thi đấu; làm việc với Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia để thống nhất địa điểm thi đấu và phối hợp tổ chức Lễ bế mạc.

Ông Lê Thành Hiệp, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông báo cáo về tiến độ chuẩn bị các công việc được giao

Lễ Khai mạc chính thức diễn ra vào ngày 12/9/2026 được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng với thời lượng 90 phút.

Chương trình khai mạc gồm các khối diễu hành, đồng diễn nghệ thuật cùng nhiều tiết mục văn hóa, thể thao đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa và dấu ấn vùng đất, con người Lâm Đồng.