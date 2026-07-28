Đời sống Lâm Đồng chủ động bảo đảm an toàn công trình, ứng phó mưa lớn, phòng ngập lụt và thiếu nước sinh hoạt Trước diễn biến mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra trên diện rộng, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, thủy điện, phòng, chống ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp và chủ động nguồn nước sinh hoạt nông thôn.

Mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ ở khu vực Bảo Lộc (Ảnh: Ngọc Ngà)

Theo bản tin lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/7/2026 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 27/7 đến đêm 28/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 250 mm. Từ chiều tối 27/7 đến ngày 29/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Để chủ động ứng phó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn và các hồ chứa đang thi công nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Đối với các hồ chứa xung yếu, cần xem xét hạn chế hoặc không tích nước; đồng thời khẩn trương khắc phục các hư hỏng phát sinh sau những đợt mưa lũ vừa qua.

Các địa phương, đơn vị liên quan cũng được yêu cầu triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền hoạt động trên biển, ven biển và đảo; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, sẵn sàng phương án sơ tán người dân, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Hồ chứa nước Ba Bàu (Ảnh: Kiều Hằng)

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh chỉ đạo khoanh vùng các diện tích cây trồng có nguy cơ ngập úng, chủ động bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi và vận hành tối đa năng lực tiêu úng khi xảy ra mưa lớn, ưu tiên bảo vệ khu dân cư, khu công nghiệp và vùng sản xuất có giá trị kinh tế cao.

Đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, các đơn vị quản lý phải xây dựng kịch bản vận hành phù hợp với diễn biến mưa, chủ động hạ thấp mực nước đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và tuyệt đối không xả lũ bất thường gây ảnh hưởng đến vùng hạ du. Việc cảnh báo sớm cho người dân trước khi xả lũ phải được thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thu trữ nước sạch, sử dụng nước tiết kiệm, an toàn và chuẩn bị nguồn nước dự phòng nhằm hạn chế ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố cấp nước.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ, bố trí lực lượng thường trực tại các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo phương châm “4 tại chỗ”; đồng thời thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình, công tác vận hành hệ thống thủy lợi và nguồn nước sinh hoạt về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo.