Pháp luật Lâm Đồng chủ động bảo vệ rừng dịp Lễ Quốc khánh Nhằm chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, ngày 20/8/2026, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã ký Văn bản 14026/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị chủ rừng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ rừng

Theo UBND tỉnh, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 - 2/9. Đây là thời điểm cần tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thời gian nghỉ lễ để phá rừng, lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái pháp luật và các hành vi vi phạm khác.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý và các đơn vị liên quan chủ động bảo vệ rừng ngay từ cơ sở, không để các đối tượng lợi dụng thời gian nghỉ lễ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Các đơn vị chủ rừng phải tập trung lực lượng, thực hiện nghiêm chế độ trực trong suốt kỳ nghỉ lễ; tăng cường tuần tra, kiểm tra diện tích rừng và đất lâm nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê, nhất là các khu vực trọng điểm, có nguy cơ cao xảy ra phá rừng, lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp.

Khi phát hiện vi phạm, các đơn vị phải kịp thời ngăn chặn, báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để xử lý theo quy định; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp bảo vệ rừng.

UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý chủ động nắm tình hình, đồng thời tập trung quản lý diện tích rừng, đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê hiện do UBND cấp xã quản lý và những khu vực có nguy cơ cao xảy ra phá rừng, lấn, chiếm rừng, đất lâm nghiệp. Các hành vi vi phạm phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường chốt chặn, phối hợp tuần tra, kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ cao về phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái phép, bảo đảm thường trực tại các chốt, trạm quản lý, bảo vệ rừng trong suốt thời gian nghỉ lễ.