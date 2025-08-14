Chính trị Lâm Đồng chủ động, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ đổi thẻ đảng viên Công an tỉnh và các cấp ủy, chính quyền địa phương toàn tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành việc thu nhận hồ sơ đổi thẻ đảng viên cho gần 125.000 đảng viên trước ngày 15/8/2025.

Chiến dịch cao điểm đổi thẻ đảng viên được Công an tỉnh triển khai nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra

Nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn mới

Chỉ thị số 51 của Ban Bí thư xác định việc đổi thẻ đảng viên không chỉ là hoạt động kỹ thuật thông thường, mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng tới những mốc lịch sử trọng đại của đất nước: 100 năm thành lập Đảng (1930 - 2030), 100 năm thành lập nước (1945 - 2045).

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố tổ chức đảng và tăng cường kỷ luật, đoàn kết trong nội bộ.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy thực hiện thủ tục về đổi thẻ đảng viên

Việc đổi thẻ đảng viên còn gắn liền với mục tiêu hiện đại hóa phương thức lãnh đạo của Đảng, ứng dụng công nghệ số trong công tác tổ chức và quản lý đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, siết chặt kỷ cương, kỷ luật của Đảng; đồng thời, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ.

Theo yêu cầu của Trung ương, quá trình đổi thẻ đảng viên cần được tổ chức nghiêm túc, khoa học, đúng quy định của Điều lệ Đảng và đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, dữ liệu đảng viên toàn quốc; chỉ những đảng viên chính thức, đủ tư cách theo quy định mới được thực hiện cấp đổi thẻ.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện thủ tục đổi thẻ đảng viên

Lâm Đồng phát động cao điểm, triển khai quyết liệt

Thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 51 của Ban Bí thư, bám sát chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Lâm Đồng, từ ngày 5/8/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát động đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp đổi thẻ đảng viên có gắn chíp điện tử, sử dụng số định danh cá nhân, trên toàn tỉnh. Nền tảng triển khai là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh, xác thực điện tử.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với công an các xã, phường, đặc khu thành lập hàng trăm điểm thu nhận hồ sơ tại các địa phương.

Đặc biệt, lực lượng Công an tỉnh huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, với phương châm: “Làm hết việc, không hết giờ”.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng thực hiện thủ tục đổi thẻ đảng viên

Các đoàn công tác do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì đã trực tiếp kiểm tra, giám sát tại hiện trường nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tính chính xác trong từng hồ sơ.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tại một số điểm thu nhận hồ sơ lớn như Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trung tâm Hành chính công phường Lâm Viên - Đà Lạt; đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ và chỉ đạo xử lý ngay những bất cập về kỹ thuật và quy trình tiếp nhận.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và công an địa phương được thực hiện nhịp nhàng, khoa học. Việc rà soát, đối chiếu thông tin đảng viên với dữ liệu dân cư được thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo đồng bộ, chính xác theo đúng quy trình và quy định của Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên

Quyết tâm "về đích" sớm

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành gần 70% chỉ tiêu đổi thẻ đảng viên. Trong đó, nhiều đơn vị cấp huyện, cấp xã đã đạt tiến độ nhanh, tổ chức tốt công tác thu nhận hồ sơ, giải quyết vướng mắc tại chỗ và báo cáo kịp thời tình hình thực hiện.

Đặc biệt, Công an tỉnh còn chủ động hỗ trợ việc đổi thẻ cho đảng viên thuộc các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh. Sự chủ động, chu đáo trong khâu tổ chức, triển khai đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp các cơ quan, đơn vị rút ngắn thời gian thực hiện.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, toàn tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu đổi thẻ đảng viên trước ngày 15/8/2025 – sớm hơn tiến độ do Trung ương yêu cầu.

Đây không chỉ là kết quả của sự nỗ lực trong công tác hành chính, mà còn là minh chứng cho tinh thần nghiêm túc, kỷ luật và sự gắn bó mật thiết giữa các lực lượng chức năng với cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên

Đổi thẻ đảng viên trên nền tảng công nghệ hiện đại là một bước tiến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong giai đoạn toàn Đảng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Thẻ đảng viên mới có tích hợp chip điện tử, đồng bộ với số định danh cá nhân, sẽ giúp tăng cường hiệu quả quản lý, giám sát đảng viên; đồng thời, góp phần minh bạch hóa, hiện đại hóa công tác tổ chức Đảng trong bối cảnh mới.

Lực lượng công an ngày đêm nỗ lực quyết tâm hoàn thành tiến độ về thu nhận cấp đổi thẻ đảng viên

Việc Lâm Đồng chủ động triển khai sớm, tổ chức bài bản, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đổi thẻ đảng viên là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm chính trị cao trước Đảng, trước Nhân dân.

Đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; là hình ảnh đẹp về lực lượng công an vì nhân dân phục vụ; và là biểu hiện sinh động của một địa phương đang nỗ lực góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.