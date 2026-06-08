Đời sống Lâm Đồng chủ động phòng, chống sốt xuất huyết và tay chân miệng Ngày 6/8, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và tập huấn giám sát, chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội nghị tại đầu cầu Sở Y tế tỉnh

Tính đến đầu tháng 8/2026, toàn tỉnh ghi nhận 2.812 ca sốt xuất huyết (riêng tháng 7 bùng phát 1.140 ca) và 3.324 ca tay chân miệng, với 5 ca tử vong do các bệnh truyền nhiễm. Đáng chú ý, một số ổ dịch kéo dài, chỉ số côn trùng truyền bệnh duy trì ở mức cao và mới đây đã xuất hiện 3 ca mắc sốt rét tại xã Sông Lũy.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, yêu cầu cốt lõi là thay đổi căn bản tư duy quản lý: chuyển mạnh từ “chống dịch” thụ động sang “phòng bệnh chủ động”. Theo đó, toàn ngành y tế cùng chính quyền địa phương cần nâng cao năng lực giám sát, dự báo nguy cơ, phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch ngay từ khi phát sinh.

Hội nghị đánh giá tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị, ngành y tế đã quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới như Luật Phòng bệnh, Nghị định 165/2026/NĐ-CP…, đề cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã và củng cố trạm y tế cơ sở.

Đồng thời, các chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi đã cập nhật quy trình giám sát dịch tễ, phác đồ điều trị, phân luồng cấp cứu cho toàn bộ mạng lưới y tế công lập và tư nhân, nhằm chủ động ứng phó và không để bùng phát dịch trên địa bàn.