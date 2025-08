Y tế - Sức khỏe Lâm Đồng chủ động phòng tránh bệnh sốt xuất huyết So với mọi năm, năm nay, sốt xuất huyết (SXH) tại phía Đông tỉnh Lâm Đồng xuất hiện sớm, tăng ca mắc, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng trong cộng đồng.

Ca mắc bệnh gia tăng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận, từ đầu năm 2025 đến nay, các xã, phường phía Đông của tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 932 ca mắc SXH. Trong đó có 1 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2024, số ca mắc tăng 229 trường hợp, tương đương tỷ lệ tăng 32,6%. Điều đáng lo ngại là số ca nặng chiếm 3,3% tổng số ca mắc, tương ứng 31 bệnh nhân nặng cần phải điều trị tích cực.

Thay nước, dọn vệ sinh để diệt lăng quăng, muỗi

Tại các xã, phường phía Đông của tỉnh, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao và khí hậu nóng ẩm kéo dài suốt mùa hè đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Bên cạnh yếu tố thời tiết, tốc độ đô thị hóa tại khu vực này cũng góp phần làm gia tăng số lượng ổ bọ gậy, nguồn lây truyền SXH khiến nguy cơ lây lan bệnh trong cộng đồng.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Nam đang ghi nhận số ca mắc SXH ở mức cao. Trong khi đó, nhu cầu giao thương, đi lại thường xuyên giữa các tỉnh và khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng tiềm ẩn nguy cơ đưa mầm bệnh từ nơi có số ca mắc cao về địa phương, làm gia tăng sự lan rộng của vi rút. Đáng lo ngại, nếu người dân chủ quan, tự điều trị tại nhà khi mắc bệnh thì nguy cơ nhập viện trong tình trạng nặng gây khó khăn cho việc điều trị lẫn kiểm soát dịch bệnh.

Tiến sĩ Chế Ngọc Thạch - Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) nhận định, ca mắc SXH ở các xã, phường phía Đông của tỉnh có khuynh hướng gia tăng theo diễn biến dịch hàng năm. Năm 2025 là năm rơi vào chu kỳ dịch của bệnh SXH. Dự báo, số ca mắc và tử vong sẽ gia tăng. Ca mắc SXH năm 2025 có xu hướng tăng cao hơn so với năm 2024, bắt đầu tăng từ khoảng cuối tháng 4, khuynh hướng tăng sớm hơn so với 2024. Giai đoạn tháng 6 - 10 là thời kỳ cao điểm SXH gia tăng nhanh theo diễn biến dịch trong năm, khả năng dịch bùng phát mạnh, cao hơn so với năm 2024.



Chủ động phòng bệnh

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống SXH. Trong đó, hiệu quả nhất vẫn là diệt lăng quăng, muỗi và phòng tránh muỗi đốt. Ngoài ra, tiêm vắc xin phòng SXH đang được xem là biện pháp chủ động, góp phần làm giảm số ca mắc, hạn chế nguy cơ tử vong do bệnh.

Để phòng chống bệnh SXH đạt hiệu quả, Tiến sĩ Thạch đưa ra một số giải pháp. Cụ thể, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, xử lý kịp thời ổ dịch ngay khi phát hiện. Đồng thời, tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng định kỳ hàng tuần tại khu dân cư, trường học, cơ sở y tế. Đồng thời, phun hóa chất diệt muỗi chủ động tại các điểm nóng, ưu tiên khu vực có ca mắc tăng cao.

Ngoài ra, đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức như: loa phát thanh, mạng xã hội, tờ rơi. Nội dung truyền thông tập trung hướng dẫn người dân nhận biết triệu chứng sớm, chủ động thông báo ca bệnh.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, điều trị, bảo đảm đủ thuốc, giường bệnh, dịch truyền và báo cáo ca bệnh kịp thời. Thêm vào đó, UBND xã, phường hỗ trợ hóa chất, kinh phí diệt lăng quăng, muỗi; huy động lực lượng địa phương tham gia tuyên truyền, vệ sinh môi trường, giám sát sức khỏe học sinh và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

Đối với các xã, phường thường thiếu nước vào mùa khô, người dân có thói quen tích trữ nước vào mùa mưa để sử dụng dần. Nếu tích nước không đúng cách sẽ tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, làm tăng nguy cơ bùng phát bệnh SXH. Vì vậy, người dân phải che đậy dụng cụ chứa đúng cách, tránh muỗi thâm nhập, đẻ trứng phát sinh lăng quăng.