Thời sự Lâm Đồng chủ động triển khai chuỗi hoạt động kích cầu du lịch cuối năm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các đơn vị chủ trì chủ động, linh hoạt thực hiện đúng lộ trình kế hoạch UBND tỉnh ban hành, bảo đảm các chuỗi sự kiện diễn ra hiệu quả, góp phần kích cầu du lịch thời điểm cuối năm.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì buổi làm việc

Chiều 7/7, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về công tác chuẩn bị chuỗi hoạt động sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương mở cửa trở lại và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026. Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự.

Thông tin tại cuộc họp, các đơn vị, địa phương đã báo cáo về chương trình, kế hoạch triển khai các chuỗi hoạt động xúc tiến liên quan đến Festival Hoa Đà Lạt; xúc tiến đường bay, các hoạt động thu hút du khách trong 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Giám đốc phụ trách Cảng hàng không quốc tế Liên Khương Văn Bạch Anh Tuấn báo cáo kế hoạch khai thác đường bay sau khi mở cửa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương

Báo cáo về kế hoạch xúc tiến đường bay, Phó Giám đốc phụ trách Cảng hàng không quốc tế Liên Khương Văn Bạch Anh Tuấn cho biết, từ ngày 19/8/2026, sân bay Liên Khương hoạt động trở lại. Dự kiến, sẽ có từ 36 - 40 chuyến bay/ngày. Trong khoảng 4 tháng cuối năm 2026, số lượng khách dự kiến sẽ đạt khoảng 816.000 lượt.

Trước mắt, Lâm Đồng sẽ ưu tiên làm việc với các hãng hàng không trong nước để nghiên cứu khôi phục các đường bay đã từng khai thác và đạt hiệu quả.

“Các đường bay kết nối Đà Lạt với Thanh Hóa, Huế, Cần Thơ, Phú Quốc sẽ được ưu tiên. Chúng tôi sẽ phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các địa phương có tiềm năng về du lịch, thương mại, nghiên cứu mở mới hoặc tăng tần suất các đường bay lên”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đề xuất phương án khai thác thị trường bay trong nước và quốc tế

Về hoạt động xúc tiến đường bay, ông Nghiêm Đình Hiếu, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thông tin sẽ phối hợp xúc tiến các thị trường đã có lịch sử khai thác và nguồn khách ổn định đến Lâm Đồng, gồm: Hàn Quốc (Incheon, Jeju, Muan); Thái Lan (Bangkok); Trung Quốc và Đài Loan.

“Chúng tôi đề nghị nghiên cứu xúc tiến thêm các thị trường có khả năng kết nối du lịch và đầu tư cao như: Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông, nhằm đa dạng hóa nguồn khách quốc tế đến Lâm Đồng”, ông Hiếu đề xuất.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch thực hiện chuỗi hoạt động kích cầu du lịch trong những tháng cuối năm 2026

Báo cáo về công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, dự kiến lễ hội sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2026.

Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 không chỉ là ngày hội của Nhân dân, mà còn là nơi gặp gỡ của du khách trong nước và quốc tế.

Đến nay, công tác chuẩn bị đã được các đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh xúc tiến. Trong đó, điểm nhấn của Festival Hoa là tổ chức chợ hoa và trang trí những con đường hoa đã được các đơn vị triển khai kế hoạch thực hiện.

Đại diện doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đề xuất phương án kích cầu du lịch tại cuộc họp

Tại buổi họp, về phía các đơn vị, doanh nghiệp du lịch đề xuất đẩy mạnh truyền thông về tiềm năng, lợi thế của tỉnh ra với thị trường quốc tế. Lâm Đồng cần chọn thị trường xung quanh địa phương với đường bay ngắn, chi phí rẻ để đẩy mạnh kích cầu khách đến với các lễ hội. Tỉnh cần xây dựng khu triển lãm hội chợ về hoa để thu hút khách tham quan.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc nhấn mạnh, việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại, cùng với chuỗi sự kiện dự kiến tổ chức vào cuối năm sẽ là điều kiện thuận lợi để Lâm Đồng kích cầu du lịch. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để đóng góp vào tăng trưởng GRDP “2 con số”.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc yêu cầu các sở, ngành, đơn vị bám sát kế hoạch, thực hiện đúng lộ trình các chuỗi sự kiện

“ Các sở, ngành, đơn vị chủ trì cần bám sát kế hoạch và thực hiện đúng lộ trình UBND tỉnh ban hành. Tất cả chủ động, linh hoạt trong quá trình triển khai, bảo đảm các sự kiện diễn ra hiệu quả, thu hút khách trong nước, quốc tế. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đối với hoạt động xúc tiến đường bay, các đơn vị xây dựng chi tiết đường bay nội địa, cũng như mở rộng đường bay mới. Để thu hút các tour, tuyến du lịch, các dịch vụ như: đường bay, lịch bay, dịch vụ mặt đất, công tác truyền thông… cần được chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết.

Đối với chuỗi hoạt động từ tháng 9 trở đi, đặc biệt là Festival Hoa Đà Lạt, cần tập trung thực hiện ngay từ bây giờ. Từ kế hoạch, kinh phí, thành phần tham gia chuỗi sự kiện phải lên sơ đồ cụ thể. Tất cả bảo đảm các hoạt động diễn ra hiệu quả, có ấn tượng, sức lan tỏa lớn, nhằm kích cầu hoạt động du lịch vào cuối năm.