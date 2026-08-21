Đời sống Lâm Đồng chủ động ứng phó nguy cơ cây xanh gãy, đổ mùa mưa Mưa lớn, gió mạnh liên tiếp khiến nhiều cây xanh trên các tuyến đường ở Lâm Đồng gãy, đổ, ảnh hưởng giao thông và đe dọa an toàn người dân.

Việc kiểm tra, rà soát cắt tỉa cây xanh, cưa hạ cây có dấu hiệu mục gốc... đang được các đơn vị đẩy nhanh kiểm tra, xử lý xong trước cao điểm mùa mưa bão năm 2026

Trước cao điểm mùa mưa bão, các đơn vị quản lý đang khẩn trương rà soát, cắt tỉa, xử lý những cây có nguy cơ mất an toàn.

Nhiều cây xanh gãy đổ sau mưa lớn

Chiều 20/8, mưa lớn kèm gió mạnh khiến nhiều cây xanh tại khu vực đô thị Đà Lạt, Bảo Lộc và trên một số tuyến quốc lộ ở Lâm Đồng bị gãy, đổ.

Trên Quốc lộ 20, đoạn qua khu vực đèo Chuối, xã Đạ Huoai, một cây xanh lớn ven đường bất ngờ gãy đổ, chắn ngang mặt đường. Thời điểm xảy ra sự cố trời mưa to, tầm nhìn hạn chế, khiến giao thông qua đèo bị ùn ứ cả hai chiều.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Madaguôi thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức chốt chặn, phân luồng từ xa và cảnh báo người, phương tiện qua khu vực.

Một cây xanh bật gốc đang được cắt dọn trên đường Trần Quốc Toản, quanh hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt ngày 19/8

Cũng trong chiều 20/8, trên Quốc lộ 20, đoạn gần miếu Ba Cô, khu vực đèo Bảo Lộc, lực lượng CSGT kịp thời phát hiện, dọn dẹp một số cây nhỏ đổ xuống đường, loại bỏ nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tương tự, tại đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 1 Bảo Lộc, lực lượng chức năng cũng tập trung khắc phục, thu dọn cây xanh bị đổ ven đường. Trước đó, tối 19/8, một cây xanh lớn ngã đổ, chắn ngang Quốc lộ 20 đoạn qua xã Ninh Gia ảnh hưởng tới phương tiện lưu thông trong thời gian ngắn.

Ở khu vực Đà Lạt, một cây thông 3 lá cổ thụ lớn trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Hương - Đà Lạt, cũng ngã ngang đường do mưa và gió lớn ngày 20/8. May mắn cây không trúng người đi đường và phương tiện. Khoảng 1 giờ sau, hiện trường được đơn vị chức năng thu dọn, giải phóng mặt đường.

Cây xanh ngã đổ trên đèo Chuối, Quốc lộ 20 chiều 20/8 (Ảnh: CTV)

Những sự cố liên tiếp cho thấy nguy cơ cây gãy, đổ cây cối trong mùa mưa cần được đặc biệt lưu ý, nhất là tại các tuyến đường có nhiều cây lâu năm, cây có dấu hiệu sâu bệnh, mục gốc hoặc cành nhánh phát triển mất cân đối.

Không chỉ cản trở giao thông, cây ngã đổ còn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho nhà dân, công trình, hệ thống điện và tài sản. Vì vậy, việc rà soát, phát hiện và xử lý sớm những cây có nguy cơ mất an toàn là cần thiết, nhất là trước các đợt mưa lớn, gió mạnh.

Chủ động phòng ngừa từ sớm

Theo ông Lê Quang Thanh Liêm, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, đơn vị đã trúng thầu và ký hợp đồng chăm sóc cây xanh, cảnh quan đô thị tại phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Sau khi tiếp nhận công việc, công ty đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình trạng cây xanh trên nhiều tuyến đường để xây dựng phương án cắt tỉa. Công việc được tập trung thực hiện trong tháng 8, nhằm hoàn thành trước cao điểm mùa mưa năm nay.

Đơn vị chức năng cắt dọn cây thông 3 lá ngã đổ trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Xuân Hương - Đà Lạt ngày 20/8

Việc kiểm tra, cắt tỉa tập trung vào những cây có cành lớn, cành khô, nhánh có nguy cơ gãy hoặc cây phát triển không bảo đảm an toàn trong điều kiện mưa lớn, gió mạnh.

Đối với Đà Lạt, cây thông 3 lá là một trong những loại cây cần được lưu ý. Đây là loại cây thường có hiện tượng mẻ nhánh và có nguy cơ gãy, đổ khi xảy ra mưa lớn, gió mạnh.

Theo đơn vị quản lý, đối với những cây thông 3 lá thuộc phạm vi quản lý của Rừng phòng hộ Lâm Viên, Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên có trách nhiệm kiểm tra, cắt tỉa những cây có gốc mục, cành nhánh có nguy cơ gãy đổ.

Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt cắt tỉa cây xanh trong khu vực đô thị khu vực Đà Lạt

Cùng với công tác cắt tỉa trước mùa mưa, việc kiểm tra sau những đợt mưa lớn cũng cần được chú trọng. Những cây bị nghiêng, bật rễ, gãy cành hoặc có dấu hiệu suy yếu cần được đánh giá để kịp thời xử lý, tránh phát sinh sự cố trong những trận mưa, gió tiếp theo.

Khi xảy ra cây gãy đổ, lực lượng chức năng cần nhanh chóng có mặt để cảnh báo, phân luồng, thu dọn hiện trường và giải phóng mặt đường. Thực tế tại đèo Chuối chiều 20/8 cho thấy, việc xử lý nhanh có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm giao thông trên các tuyến đường huyết mạch.

Người dân cũng có thể góp phần phòng ngừa bằng cách thông báo cho chính quyền hoặc đơn vị quản lý khi phát hiện cây có dấu hiệu nguy hiểm, nhất là cây nằm sát đường giao thông, khu dân cư và công trình công cộng.

Trong các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, việc rà soát, cắt tỉa cây xanh đô thị được xác định là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để bị động khi xảy ra mưa lớn, giông lốc và gió mạnh. Trong đó, các khu vực đô thị cần chú trọng kiểm tra cây xanh, tổ chức cắt tỉa, phát quang phù hợp; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện để xử lý nhanh cây ngã đổ, bảo đảm giao thông và an toàn cho người dân.

Các cung đường đèo, tuyến Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cây xanh hai bên đường có nguy cơ ngã đổ cao trong mùa mưa bão cần được kiểm tra, xử lý

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên, tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan phải đặt nhiệm vụ phòng ngừa thiên tai từ sớm, từ xa lên hàng đầu, phải chủ động trước mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, nhất là tại khu vực thường xuyên chịu tác động của thời tiết bất lợi.

Khi xảy ra sự cố thiên tai, các lực lượng phải nhanh chóng phối hợp xử lý với phương châm "4 tại chỗ", chủ động phương án di dời người dân tại các điểm có nguy cơ mất an toàn; đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện và vật tư cần thiết để ứng phó với mọi tình huống.

Riêng đối với xử lý cây xanh có nguy cơ ngã đổ, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cùng với việc cắt tỉa, các địa phương cần tiếp tục rà soát những vị trí có nguy cơ mất an toàn, kịp thời xử lý những cây sâu bệnh, mục gốc, cành khô hoặc có dấu hiệu nghiêng, dễ gãy đổ. Việc chăm sóc cây xanh phải bảo đảm đúng kỹ thuật, vừa an toàn trong mùa mưa vừa duy trì cảnh quan đô thị.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng (hàng đầu bên trái) cùng các sở, ngành kiểm tra thực tế tình hình sạt lở khu dân cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4

Với sự chủ động của chính quyền, các đơn vị quản lý cây xanh và lực lượng chức năng, việc kiểm tra, cắt tỉa cây xanh trước cao điểm mùa mưa năm 2026 sẽ góp phần hạn chế sự cố, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tài sản và tạo môi trường đô thị an toàn cho người dân Lâm Đồng.