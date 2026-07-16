Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng chưa cấp miễn phí SGK đại trà trong năm học 2026-2027 Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 271/2026/NĐ-CP quy định về miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông, nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cho rằng học sinh sẽ được cấp miễn phí SGK ngay từ năm học 2026-2027.

Những năm qua, học sinh là con em DTTS vẫn được hỗ trợ cấp phát miễn phí SGK đã góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm do khó khăn (Hình thầy và trò Trường tiểu học Đắk Plao ở xã Quảng Khê)

Trước thông tin này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chính thức làm rõ việc triển khai chính sách trên địa bàn.

Ngày 16/7/2026, Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 3628/SGDĐT-KHTC về việc tổng hợp nhu cầu SGK giáo dục phổ thông theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP.

Theo Sở GD&ĐT, trong quá trình thực hiện Công văn số 3569/SGDĐT-KHTC ngày 15/7/2026, một số địa phương đề nghị làm rõ việc thống kê nhu cầu SGK có đồng nghĩa với việc triển khai cấp phát miễn phí cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh ngay trong năm học 2026-2027 hay không.

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc tổng hợp nhu cầu SGK giáo dục phổ thông theo Nghị định 271

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Công văn số 4369/BGDĐT-KHTC ngày 10/7/2026, Sở GD&ĐT khẳng định, Bộ chỉ khuyến khích các địa phương có khả năng cân đối ngân sách hoặc huy động được nguồn lực xã hội chủ động triển khai chính sách từ năm học 2026-2027. Đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực cho các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mỗi cuốn SGK đến tay học sinh không chỉ góp phần truyền tải tri thức mà còn mở ra cơ hội học tập bình đẳng cho các em, nhất là ở vùng khó khăn.

Do đó, việc các địa phương, cơ sở giáo dục đang thực hiện rà soát, thống kê nhu cầu SGK chỉ nhằm đánh giá tổng thể nhu cầu trên phạm vi toàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo khả năng cân đối ngân sách. Việc tổng hợp số liệu không đồng nghĩa với việc triển khai cấp phát SGK miễn phí cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh trong năm học 2026-2027, Công văn số 3628 nêu rõ.

Theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ, học sinh phổ thông sẽ được miễn phí SGK theo hình thức mượn để sử dụng trong năm học và hoàn trả cho cơ sở giáo dục sau khi kết thúc năm học nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí. Chính phủ cũng định hướng từng bước mở rộng phạm vi thực hiện, phấn đấu đến năm học 2029-2030 bảo đảm học sinh trên cả nước được thụ hưởng đầy đủ chính sách theo quy định.

Chủ trương miễn phí SGK cho toàn bộ học sinh đến 2029-2030 kỳ vọng sẽ góp phần giảm gánh nặng chi phí đầu năm học, tạo điều kiện để mọi học sinh được tiếp cận đầy đủ tài liệu học tập.

Để chuẩn bị cho lộ trình này, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu SGK, bổ sung đầy đủ thông tin theo hướng dẫn để làm cơ sở tham mưu phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.