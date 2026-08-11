Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng chưa miễn phí sách giáo khoa toàn tỉnh trong năm học 2026 - 2027 Năm học 2026 - 2027, Lâm Đồng chưa cân đối được nguồn kinh phí để thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh.

Năm học 2026 - 2027, Lâm Đồng chưa cân đối được kinh phí để cung cấp sách giáo khoa giáo dục phổ thông miễn phí trên phạm vi toàn tỉnh

Ông Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lâm Đồng cho biết, sau khi sở báo cáo, đề xuất nguồn kinh phí, Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp ngày 6/8 để trao đổi, thống nhất về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả cuộc họp, ngân sách địa phương năm 2026 chưa bảo đảm khả năng cân đối để thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh trong năm học 2026 - 2027.

Trước mắt, nguồn kinh phí chỉ được xem xét bố trí cho 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại xã Thuận Hạnh và xã Quảng Trực.

Đối với các địa phương, cơ sở giáo dục chưa được bố trí kinh phí, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo các trường thông tin đầy đủ, kịp thời đến cha mẹ học sinh về tình hình kinh phí và lộ trình thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP.

Các gia đình được đề nghị chủ động mua sách giáo khoa cho học sinh trong năm học mới, thay vì chờ chính sách miễn phí được triển khai trên toàn tỉnh.

Đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD&ĐT, đơn vị cũng được yêu cầu thông báo đến cha mẹ học sinh để chuẩn bị sách giáo khoa phục vụ việc học tập trong năm học 2026 - 2027.

Đối với học sinh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, địa phương, trường học rà soát nhu cầu, huy động nguồn lực hợp pháp, vận động xã hội hóa trên tinh thần tự nguyện, công khai, minh bạch để hỗ trợ sách giáo khoa.

Đồng thời, khuyến khích các mô hình tủ sách dùng chung, trao tặng, luân chuyển và sử dụng lại sách phù hợp, bảo đảm học sinh có đủ sách ngay từ đầu năm học.