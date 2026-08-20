Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng chưa sắp xếp các trường học biệt lập, đi lại khó khăn Với các trường học nằm biệt lập, cách xa khu dân cư, đi lại khó khăn, tỉnh Lâm Đồng sẽ ưu tiên tạm giữ nguyên.

Học sinh Trường Tiểu học Bằng Lăng, xã Đam Rông 2 tại lớp học tiếng Việt trong hè



Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên vừa cho biết, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập sẽ áp dụng ở tất cả 124 xã phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn rộng, trải dài từ cao nguyên đến đồng bằng, có biên giới và hải đảo, việc sắp xếp sẽ được căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương.

Theo bà Lê Thị Bích Liên, tỉnh định hướng giảm các đầu mối từ 30 - 50%. Đối với những trường nằm biệt lập, cách xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn, địa phương sẽ ưu tiên tạm giữ nguyên.

"Còn các trường thuận lợi, kể cả thuộc địa bàn xã biên giới hay vùng khó khăn, cũng phải sắp xếp lại", bà Liên nói.

Với những trường học nằm biệt lập, cách xa khu dân cư, khó khăn trong đi lại thì địa phương sẽ ưu tiên tạm giữ nguyên

Ngày 12/8/2026, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức cuộc họp cho ý kiến về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục với tỷ lệ khoảng 40%, đồng thời bổ sung các nguyên tắc thực hiện. Trong đó, ưu tiên sắp xếp các trường cùng cấp; các trường ở địa bàn khó khăn, giao thông không thuận lợi thì giữ nguyên.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết, một số xã, phường đang hiểu nhầm rằng cứ thuộc khu vực biên giới, vùng khó khăn thì sẽ được ưu tiên giữ nguyên các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Một số xã, phường mặc dù ở khu vực biên giới, vùng khó khăn đang hiểu nhầm sẽ ưu tiên giữ nguyên các cơ sở giáo dục trên địa bàn

“ Nếu cứ giữ chung cho các xã như vậy thì không đảm bảo tiêu chí giảm bằng tỉ lệ như tỉnh đặt ra. Đơn cử như đặc khu Phú Quý, mặc dù biển đảo nhưng rất thuận lợi cho việc sắp xếp này và thực tế đã làm xong. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Bích Liên

Tỉnh Lâm Đồng ưu tiên sáp nhập các trường học cùng cấp. Đối với trường THPT và THCS nếu ở gần nhau, điều kiện thuận lợi thì tỉnh cũng xây dựng phương án sáp nhập.

"Việc sáp nhập giữa trường cấp 2 và cấp 3 đang lấy ý kiến từ các xã, phường, nếu các địa phương đồng ý thì thực hiện, còn không thì đưa ra khỏi kế hoạch", bà Liên cho biết.

Qua ý kiến một số lãnh đạo các xã biên giới, hầu hết địa phương đều ủng hộ phương án sắp xếp. Trong đó, xã Quảng Trực là địa bàn biên giới rộng lớn, có một số điểm trường đi lại khó khăn.

Các điểm trường ở cách xa, khó đi lại vẫn giữ nguyên tại chỗ, tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh

Ông Dương Huy Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực cho biết, việc sắp xếp lại cơ sở giáo dục sẽ giảm được đầu mối, tạo thuận lợi cho địa phương trong quản lý đội ngũ lãnh đạo, giáo viên.

Tuy nhiên các điểm trường ở cách xa, đi lại khó khăn vẫn được giữ nguyên tại chỗ nhằm tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

Học sinh Trường Tiểu học Bằng Lăng, xã Đam Rông 2



Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 1.593 cơ sở giáo dục với hơn 840.800 học sinh; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 69,39%.

Mạng lưới trường lớp của tỉnh còn phân tán lớn với 770 điểm trường lẻ. Toàn ngành hiện thiếu 5.344 người so với quy định. Do đó, việc sắp xếp, thu gọn đầu mối các cơ sở giáo dục được xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm tập trung nguồn lực đầu tư, khắc phục tình trạng thiếu đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục.