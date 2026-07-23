Thời sự Lâm Đồng chuẩn bị chu đáo cho 2 sự kiện lớn Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên yêu cầu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chủ động, linh hoạt trong mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm các buổi lễ công bố diễn ra chu đáo, hiệu quả và có tính lan tỏa cao.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương

Chiều 23/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên chủ trì buổi họp nghe các đơn vị báo cáo tiến độ, kết quả công tác chuẩn bị triển khai các sự kiện, gồm: Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên; Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các xã, phường và chủ đầu tư như: Nhân Cơ, Nam Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3, Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân.

Các đơn vị tham dự buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, các đơn vị, địa phương cho biết, đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho các buổi lễ công bố cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra.

Công tác hậu cần, nội dung chương trình, an ninh, trật tự… được chủ động lên phương án thực hiện chu đáo. Việc bố trí khách mời Trung ương, địa phương đã giao cho các sở, ngành, đơn vị đầu mối liên hệ và xác nhận.

Các ban, ngành tham dự buổi làm việc

Việc trang trí, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường tại địa bàn diễn ra lễ công bố đã và đang được thực hiện nghiêm túc. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ công bố được các đơn vị chủ động phương án. Công tác truyền thông, biểu diễn nghệ thuật đã và đang được rà soát, chạy thử để tránh sai sót.

Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên dự kiến được Lâm Đồng tổ chức vào tối ngày 25/7/2026, tại phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng). Lễ công bố sản phẩm thỏi nhôm đầu tiên của Việt Nam, dự kiến được Lâm Đồng tổ chức vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26/7/2026, tại Khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ (Lâm Đồng). Dự kiến, có khoảng 250 đại biểu khách mời Trung ương và địa phương sẽ tham dự các lễ công bố. Hai lễ công bố là những sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị rất lớn đối với Lâm Đồng, nhất là trong bối cảnh trải qua hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên khẳng định, Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên; Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam là những sự kiện có ý nghĩa rất đặc biệt đối với Lâm Đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu các đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo để các sự kiện diễn ra hiệu quả

Đây là những công trình, dự án có ý nghĩa chính trị, xã hội và có tính lan tỏa cao trong Nhân dân, nhất là trong bối cảnh sau hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

“ Chính quyền, người dân của tỉnh rất mong mỏi, chờ đợi các dự án này. Các công trình hoàn thành, đi vào sử dụng đồng nghĩa với việc bà con Nhân dân có chỗ vui chơi, giải trí. Dự án đi vào vận hành đồng nghĩa với việc Lâm Đồng sẽ có nhiều cơ hội để phát triển, tăng trưởng và thu hút đầu tư. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Trọng Yên nhấn mạnh, với ý nghĩa quan trọng đó, các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải chủ động, chu đáo trong mọi khâu chuẩn bị, tuyệt đối tránh sai sót xảy ra.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng Phan Dương Cường báo cáo kế hoạch, công tác chuẩn bị Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam

Từ khâu đi lại, lưu trú, tham dự chương trình các buổi lễ công bố, các lực lượng tham gia phối hợp linh hoạt, chặt chẽ. Mỗi khâu, mỗi đơn vị được giao nhiệm vụ phải phân công cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân trong quá trình diễn ra các lễ công bố.

Công tác thi đua khen thưởng, kịch bản chương trình, nội dung phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước phải chuẩn bị chỉn chu. Các đơn vị có phương án dự phòng trường hợp thời tiết diễn ra bất lợi trong quá trình diễn ra các sự kiện.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Phi Long báo cáo công tác chuẩn bị đường truyền trực tiếp cho Lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng, Thư viện, Công viên

Hệ thống điện chiếu sáng, an toàn giao thông phải được chuẩn bị tốt. Cơ quan thông tấn báo chí địa phương bảo đảm kịch bản và đường truyền các chương trình, sự kiện thông suốt. Tất cả bảo đảm các lễ công bố diễn ra an toàn, chu đáo và có tính lan tỏa cao trong cộng đồng.