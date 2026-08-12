Thời sự Lâm Đồng Lâm Đồng chuẩn bị chu đáo cho các sự kiện văn hóa, thể thao Chiều 12/8, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chủ trì họp, nghe báo cáo công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ I năm 2026 và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026 dự kiến khai mạc ngày 12/9 tại Quảng trường Lâm Viên với 28 khối diễu hành, gồm 20 cụm địa phương và 8 khối đoàn thể.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Lê Ngọc Quang báo cáo công tác chuẩn bị đại hội

Thời gian qua, công tác thi đấu được triển khai theo đúng kế hoạch. Đến nay, 12/23 môn đã hoàn thành, các môn còn lại đang được chuẩn bị. Lịch thi đấu vòng chung kết được điều chỉnh, bảo đảm kết thúc toàn bộ đại hội trước ngày 14/9/2026.

Từ nay đến ngày khai mạc, Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chốt danh sách vận động viên, hoàn thiện cơ sở vật chất, tổ chức thi đấu 11 môn còn lại, tập luyện chương trình đồng diễn và chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ khai mạc, bế mạc.

Đồng chí Trương Quốc Thế Minh, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng kiến nghị một số nội dung

Cùng với đó, Ban Tổ chức đại hội đang khẩn trương hoàn thiện kịch bản chi tiết lễ rước đuốc (chặng dâng hương xin lửa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, lưu lửa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt và rước về Quảng trường Lâm Viên); kịch bản tổng thể lễ khai mạc chính thức ngày 12/9 với thời lượng 90 phút phát sóng trực tiếp…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo công tác chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026

Đối với Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, công tác chuẩn bị bám sát kế hoạch đề ra. Các sở, ngành, địa phương và đơn vị chủ trì tiếp tục xin ý kiến, hoàn thiện kế hoạch, kịch bản, phương án tổ chức, thiết kế, dự toán kinh phí và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng, được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung chủ yếu tại khu vực Đà Lạt.

Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra tối 19/12; chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc Festival diễn ra tối 31/12.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng Võ Thị Hoàng Yến thông tin một số sự kiện chào đón Festival Hoa Đà Lạt

Các chương trình trọng tâm như: không gian hoa, trưng bày - triển lãm hoa, cây cảnh; phiên chợ rau - hoa; phố trà - cà phê - rượu vang; Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ III, năm 2026… đang được các đơn vị tích cực chuẩn bị theo kế hoạch.

Đáng chú ý, đến nay đã có 41 xã, phường ban hành kế hoạch hưởng ứng festival, trong đó lồng ghép trồng hoa, cây xanh và chỉnh trang cảnh quan; nhiều địa phương đã hình thành các tuyến đường hoa, công trình hoa, tiểu cảnh.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Vũ Đình Cường báo cáo tiến độ một số hoạt động nằm trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương liên quan đã trao đổi, kiến nghị một số nội dung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm 2 sự kiện văn hóa, thể thao của tỉnh Lâm Đồng diễn ra an toàn, chu đáo và tiết kiệm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I năm 2026 và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026 là 2 sự kiện văn hóa, thể thao quan trọng của tỉnh. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc của Lâm Đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn kết luận buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động, khẩn trương triển khai các phần việc theo đúng tiến độ; rà soát kỹ từng nội dung, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ.

Công tác tổ chức phải đặt yêu cầu an toàn, trang trọng, thiết thực, tiết kiệm; đồng thời chú trọng công tác an ninh trật tự, giao thông, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ người dân, du khách.