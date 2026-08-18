Pháp luật Lâm Đồng chuẩn bị cưỡng chế vụ thi hành án kéo dài gần 20 năm Sau gần 20 năm kể từ khi bản án có hiệu lực, Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất các bước chuẩn bị để giao tài sản tại 443 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt cho người trúng đấu giá. Nội dung này được ông Vũ Ngọc Thành, Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng thông tin tại cuộc họp báo đầu tháng 8/2026.

Vụ việc thi hành án tại số 357 (nay là 443) đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt đã kéo dài gần 20 năm nay

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2008, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Lạt xét xử các vụ án dân sự liên quan nghĩa vụ trả nợ của bà Phạm Thị Hồng. Tòa án đồng thời tiếp tục duy trì biện pháp cầm cố đối với nhà, đất tại số 357 (nay là 443) Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Đây là tài sản mà sau khi chồng bà Hồng qua đời năm 1997, các con chung của ông bà có văn bản từ chối nhận di sản và ủy quyền cho bà Hồng sử dụng, định đoạt phần di sản. Sau đó, bà Hồng hoàn tất thủ tục đứng tên quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đối với tài sản này.

Tòa án đã tuyên buộc bà Hồng phải thanh toán hơn 48 tỷ đồng cùng lãi chậm thi hành án cho các chủ nợ. Sau khi bản án có hiệu lực, cơ quan thi hành án ban hành quyết định thi hành án. Do người phải thi hành án (bà Hồng-PV) không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ, toàn bộ tài sản tại số 443 Phan Đình Phùng, bị kê biên, định giá và đưa ra bán đấu giá.

Dù đã được đấu giá thành công và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng doanh nghiệp trúng đấu giá vẫn chưa được bàn giao tài sản

Tháng 2/2009, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng tổ chức bán đấu giá và Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt trúng đấu giá với mức giá hơn 37,2 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, Công ty TNHH Phương Trang được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Số tiền thu được từ bán đấu giá được phân chia để thi hành các nghĩa vụ theo bản án. Tuy nhiên, sau khi việc bán đấu giá hoàn tất, bà Phạm Thị Hồng khiếu nại, tố cáo chấp hành viên có sai phạm trong quá trình kê biên và định giá tài sản. Năm 2010, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên Chấp hành viên Nguyễn Long Vân về tội “Ra quyết định trái pháp luật”.

Năm 2018, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt nguyên Chấp hành viên Nguyễn Long Vân 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Ra quyết định trái pháp luật”. Một năm sau, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh giữ nguyên bản án sơ thẩm, đồng thời buộc Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt bồi thường cho bà Phạm Thị Hồng hơn 17,5 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Hồng không đồng ý kết quả xét xử và có đơn yêu cầu Giám đốc thẩm hủy bỏ kết quả đấu giá tài sản. Bản án phúc thẩm xác định Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt là đơn vị mua tài sản hợp pháp, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Sau đó, TAND tối cao và Viện KSND tối cao đều xác định không có căn cứ kháng nghị bản án phúc thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm.

Tại khu đất đã được bán đấu giá ở số 443 Phan Đình Phùng hiện có các cá nhân, hộ kinh doanh đang sử dụng mặt bằng

Theo kết quả rà soát của cơ quan thi hành án, sau khi bà Phạm Thị Hồng qua đời năm 2022, tài sản tiếp tục do người thân trong gia đình quản lý, sử dụng. Theo cơ quan thi hành án, ngoài tài sản đã bán đấu giá, hiện trạng khu đất còn phát sinh nhiều công trình tạm và có các cá nhân, hộ kinh doanh đang sử dụng mặt bằng. Đây là những trường hợp cơ quan thi hành án đã thông báo, vận động di dời để thực hiện việc giao tài sản cho đơn vị trúng đấu giá.

Trong những năm qua, cơ quan thi hành án nhiều lần thông báo, vận động các tổ chức, cá nhân liên quan tự nguyện giao tài sản; đồng thời, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh theo thẩm quyền. Tuy nhiên, việc bàn giao tài sản cho đơn vị trúng đấu giá vẫn chưa thể thực hiện.

Tại cuộc họp báo đầu tháng 8/2026, ông Vũ Ngọc Thành - Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau khi rà soát hồ sơ và các bản án, văn bản của cơ quan có thẩm quyền, Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng xác định đã có đủ căn cứ để tiếp tục tổ chức thi hành án. Theo cơ quan thi hành án, những người đang quản lý, sử dụng tài sản đã bán đấu giá nếu không tự nguyện bàn giao sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Cơ quan Thi hành án dân sự Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực thi hành án

Hiện Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động, tiếp công dân và đối thoại về các nội dung liên quan đến bản án. Đây được xem là bước đầu trước khi cơ quan thi hành án thực hiện các thủ tục kế tiếp theo quy định.

Cũng theo ông Vũ Ngọc Thành, nếu sau quá trình vận động, thuyết phục, những người đang quản lý, sử dụng tài sản không tự nguyện bàn giao, cơ quan thi hành án sẽ thực hiện cưỡng chế theo quy định để giao tài sản cho Công ty TNHH Phương Trang Đà Lạt.