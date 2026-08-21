An sinh - Cuộc sống Lâm Đồng chuẩn hóa dữ liệu bảo hiểm, nâng chất lượng phục vụ người dân Từ ngày 1/9/2026, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) từng bước chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ.

Tại Lâm Đồng, công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và tuyên truyền đang được triển khai đồng bộ, nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi an toàn, không ảnh hưởng quyền lợi và mang đến nhiều thuận tiện hơn cho người tham gia.

Tuyên truyền thông tin, chính sách BHXH, BHYT cho người dân khu vực Tây Lâm Đồng

Không phải nhớ thêm một mã số

Với nhiều người, mã số BHXH là dãy số quen thuộc được sử dụng trong quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Tuy nhiên, khi số ĐDCN/CCCD ngày càng được sử dụng thống nhất trong các giao dịch hành chính, việc chuyển đổi mã số BHXH sang số định danh cá nhân được kỳ vọng sẽ giúp người dân giao dịch thuận tiện hơn.

Theo kế hoạch triển khai, việc chuyển đổi nhằm thống nhất sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH và các bộ mã quản lý trên phần mềm nghiệp vụ. Quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc an toàn, chính xác, không làm gián đoạn việc quản lý, giải quyết chế độ, chính sách và đặc biệt không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia, người hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH tỉnh Lâm Đồng phát động ra quân tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân

Đây cũng là điều người dân quan tâm nhất khi nghe thông tin về việc thay đổi mã số. Việc chuyển đổi không làm mất lịch sử hồ sơ, quá trình tham gia, đóng - hưởng hay các dữ liệu điện tử đã có. Người dân không phải thực hiện lại những thủ tục đã hoàn tất và không phát sinh thêm thủ tục hành chính chỉ vì chuyển đổi mã số.

Đối với những người đã có số ĐDCN/CCCD đầy đủ, chính xác, được xác thực và đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi theo kế hoạch. Người dân không phải đến cơ quan BHXH chỉ để thực hiện việc chuyển đổi này.

Với chị Nguyễn Thị Thảo Nguyên, ở phường Cam Ly - Đà Lạt, việc sử dụng số CCCD thống nhất trong giao dịch BHXH là thay đổi khá thuận tiện.

“Số căn cước công dân vốn đã được sử dụng trong nhiều giao dịch hằng ngày. Nay dùng thống nhất cả trong giao dịch BHXH thì tôi thấy dễ nhớ và thuận tiện hơn, nhất là khi tra cứu thông tin hoặc làm thủ tục trực tuyến, không phải mất thời gian tìm lại mã số BHXH như trước”, chị Nguyên chia sẻ.

Từ góc độ người sử dụng dịch vụ công, lợi ích dễ nhận thấy nhất là người dân không phải ghi nhớ thêm một mã số riêng. Số ĐDCN/CCCD đã quen thuộc trong nhiều giao dịch nay được sử dụng thống nhất hơn trong lĩnh vực BHXH, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, giao dịch điện tử và sử dụng các dịch vụ trên môi trường số.

Người dân đến làm việc tại BHXH cơ sở Đức Trọng

BHXH Lâm Đồng chủ động chuẩn hóa dữ liệu

Để việc chuyển đổi diễn ra thuận lợi, khâu quan trọng hiện nay là rà soát và chuẩn hóa dữ liệu. Từ ngày 15/8 đến trước ngày 1/9/2026, BHXH các địa phương tập trung chuẩn bị hệ thống, rà soát những trường hợp chưa có số ĐDCN/CCCD, chưa được xác thực hoặc thông tin nhân thân chưa chính xác để phối hợp cập nhật, điều chỉnh.

Tại Lâm Đồng, BHXH tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm dữ liệu của người tham gia được chính xác trước khi chuyển đổi. Những thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số ĐDCN/CCCD nếu chưa thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được rà soát, đối chiếu và xử lý theo quy định.

Từ ngày 1/9/2026, hệ thống BHXH bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành theo phương thức mới. Số ĐDCN/CCCD sau khi được chuyển đổi sẽ được đồng bộ trên các phần mềm nghiệp vụ, trong đó có hệ thống xét duyệt chính sách, giao dịch BHXH điện tử, giám định BHYT, VssID và Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Sau khi hoàn tất, người tham gia có thể nhận thông báo kết quả thông qua ứng dụng VssID. Điều này giúp người dân chủ động kiểm tra thông tin của mình mà không nhất thiết phải trực tiếp đến cơ quan BHXH.

Theo BHXH tỉnh Lâm Đồng, người tham gia chỉ cần phối hợp cập nhật thông tin khi cơ quan BHXH thông báo hoặc khi phát hiện dữ liệu của mình chưa đầy đủ, chưa chính xác, chưa được xác thực hoặc chưa khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện thông tin không chính xác, không tra cứu được hoặc gặp khó khăn sau chuyển đổi, người dân không nên tự ý kê khai, tạo mới hay làm lại hồ sơ. Thay vào đó, cần liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và xử lý, tránh phát sinh sai lệch hoặc trùng lặp dữ liệu.

Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Tuấn cho biết, mục tiêu của việc chuyển đổi là xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, chính xác, qua đó phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Khi số CCCD được sử dụng thống nhất hơn trong các giao dịch BHXH, việc tra cứu, thực hiện thủ tục trực tuyến và tiếp cận các dịch vụ số sẽ thuận tiện hơn

Theo ông Tuấn, trong quá trình triển khai, BHXH tỉnh đặc biệt chú trọng bảo đảm quyền lợi của người tham gia, đồng thời chủ động hỗ trợ những trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa khớp với cơ sở dữ liệu dân cư.

Thực hiện nhiệm vụ này, BHXH tỉnh Lâm Đồng thành lập Tổ hỗ trợ để tiếp nhận và phối hợp xử lý những phản ánh, khó khăn phát sinh. Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia cùng BHXH các cơ sở có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn và tiếp nhận phản ánh của người dân theo chức năng.

Cùng với đó, BHXH tỉnh tăng cường thông tin để người dân hiểu đúng về quá trình chuyển đổi, tránh tâm lý lo lắng hoặc phải đi lại không cần thiết. Việc chuyển đổi được thực hiện chủ yếu trên hệ thống, trong khi quyền lợi và quá trình tham gia của người dân vẫn được bảo đảm.

Đằng sau việc thay đổi một dãy số là cả quá trình rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa dữ liệu trên quy mô lớn. Khi số ĐDCN/CCCD được sử dụng thống nhất, hệ thống BHXH có thêm nền tảng để kết nối, quản lý dữ liệu chính xác, hạn chế sai lệch, trùng lặp và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục.

Khi số CCCD được sử dụng thống nhất hơn trong các giao dịch BHXH, việc tra cứu, thực hiện thủ tục trực tuyến và tiếp cận các dịch vụ số sẽ thuận tiện hơn.

Từ việc chuẩn hóa từng thông tin cá nhân hôm nay, ngành BHXH từng bước xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện đại, liên thông và minh bạch hơn, để người dân có thể tiếp cận, theo dõi và thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhanh chóng, an toàn và thuận lợi.