Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng có 10 trường được tuyển sinh bổ sung lớp 10 năm học 2026 - 2027 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đồng ý chủ trương để 10 trường tổ chức tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Trường THPT Đức Trọng là 1 trong 10 trường được bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Đức Lợi, việc này nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh và bảo đảm các trường tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

Có 10 trường được tuyển sinh bổ sung gồm: THPT Đức Trọng; THPT Lộc Thành; THPT Nguyễn Thái Bình; THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Tà Hine; THPT Phan Bội Châu - Nam Dong; THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết; THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết; THPT Phan Chu Trinh - Cư Jút; Trường THCS và THPT Quảng Hòa; Trường THCS và THPT Lê Hữu Trác.

Việc tuyển sinh bổ sung được thực hiện trong phạm vi chỉ tiêu đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 về kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 các trường THPT năm học 2026 - 2027.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thông báo rộng rãi, đầy đủ thông tin để học sinh và cha mẹ học sinh biết, chủ động đăng ký. Trong quá trình xét tuyển, các trường ưu tiên những học sinh đã đăng ký nguyện vọng vào trường; đồng thời căn cứ tình hình thực tế để xem xét việc tiếp nhận học sinh đăng ký tuyển sinh bổ sung bảo đảm hợp lý, đúng quy định.

Các trường phải tổ chức họp Hội đồng tuyển sinh, thực hiện xét tuyển công khai, minh bạch, khách quan; lập đầy đủ hồ sơ và trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả. Quá trình tuyển sinh phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của học sinh, không để xảy ra phản ánh, kiến nghị, khiếu nại.

Học sinh và cha mẹ học sinh có nhu cầu cần chủ động theo dõi thông báo chính thức của từng trường về chỉ tiêu còn thiếu, đối tượng, điều kiện, hồ sơ, thời gian và địa điểm đăng ký tuyển sinh bổ sung. Các thông tin cụ thể sẽ do nhà trường công khai theo tình hình thực tế và quy định hiện hành.