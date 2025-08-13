Văn hóa - Giải trí Lâm Đồng có 2 đội bóng tham dự Giải bóng đá U9 toàn quốc năm 2025 Lâm Đồng có 2 đội bóng tham dự Giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2025 được chính thức khởi tranh tại Tây Ninh.

Đội bóng U9 Lâm Đồng tham dự Giải

Theo đó, Giải U9 toàn quốc 2025 diễn ra tại Tây Ninh từ ngày 9 - 26/8/2025. Giải với sự góp mặt của 24 đội bóng gồm: Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội, Công an Hà Nội, PVF-CAND, HYS Hà Nội, Hải Phòng, Luxury H.L Quảng Ninh, Gia Bảo Hải Dương, Hưng Yên, Việt Hùng Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Phù Đổng, T&T VSH, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Thuận An Bình Dương, Khuyến nông Bình Phước, Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Ban Mê Ngọc Hùng, Văn Tâm Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Liên đoàn Bóng đá Bình Dương.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu cho 24 đội tham dự giải đấu năm nay. Đáng chú ý, Đội bóng U9 Đắk Nông sẽ nằm ở Bảng D cùng các đội Phú Thọ, Thuận An Bình Dương và Tuyên Quang. Trong khi đó, Đội bóng U9 Lâm Đồng sẽ nằm ở Bảng E, tranh tài cùng các đội Sông Lam Nghệ An, HYS Hà Nội và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kết quả bốc thăm vòng bảng Giải U9 toàn quốc năm 2025

Qua 4 năm tổ chức, giải đã nhận được sự quan tâm, yêu mến từ các cấp lãnh đạo Nhà nước, các sở, ban, ngành, người hâm mộ và đặc biệt là các cầu thủ nhí trên khắp mọi miền của đất nước. Giải Bóng đá U9 toàn quốc sẽ góp phần tìm ra những tài năng trẻ cho bóng đá nước nhà.