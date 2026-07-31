Nghị quyết và cuộc sống Lâm Đồng có 2 thí sinh đoạt giải Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc khu vực II Lâm Đồng có 2 thí sinh Trương Thị Thiều Trang, Đảng ủy xã Đạ Huoai 2 và Phạm Thị Nguyệt, Đảng ủy xã Đơn Dương đoạt giải tại Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc khu vực II diễn ra tại tỉnh Gia Lai.

2 thí sinh đoạt giải chụp hình lưu niệm cùng Đoàn tỉnh Lâm Đồng tại hội thi

Chiều 31/7, tại tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 khu vực II.

Hội thi quy tụ 47 thí sinh là báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ 17 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam và 4 Đảng ủy trực thuộc Trung ương gồm: Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy MTTQ Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương.

Các thí sinh tranh tài với nội dung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 thông qua các phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi.

Theo Ban Tổ chức, hội thi năm nay có chất lượng chuyên môn cao. Các thí sinh chuẩn bị công phu, bám sát chủ đề, thể hiện kiến thức vững vàng, kỹ năng thuyết trình tốt, lập luận chặt chẽ, biết liên hệ thực tiễn và ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền. Nhiều bài dự thi có giá trị tham khảo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 31 giải Khuyến khích. Theo quy định, 16 thí sinh đạt giải Nhất, Nhì và Ba sẽ tham dự vòng Chung khảo toàn quốc.

Thí sinh Trương Thị Thiều Trang, thuộc Đảng ủy xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng đã xuất sắc đoạt giải Nhì

Đoàn tỉnh Lâm Đồng có 2 thí sinh tham gia tranh tài. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, nội dung sâu sắc, phương pháp trình bày linh hoạt, thuyết phục và xử lý tốt phần thi trả lời câu hỏi, thí sinh Trương Thị Thiều Trang, thuộc Đảng ủy xã Đạ Huoai 2, xuất sắc đoạt giải Nhì, đồng thời là một trong 16 thí sinh được lựa chọn tham dự vòng Chung khảo toàn quốc; thí sinh Phạm Thị Nguyệt, thuộc Đảng ủy xã Đơn Dương, đoạt giải Khuyến khích.

Thí sinh Phạm Thị Nguyệt, thuộc Đảng ủy xã Đơn Dương đoạt giải Khuyến khích

Kết quả của đoàn Lâm Đồng là sự ghi nhận đối với quá trình chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các thí sinh dự thi; đồng thời tiếp tục khẳng định chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp sớm đi vào cuộc sống.