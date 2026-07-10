Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng có 30 người được trao học bổng “Học không bao giờ cùng” Ngày 10/7, tại TP. Cần Thơ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ VI năm 2026. Tỉnh Lâm Đồng có 30 người vinh dự được nhận học bổng trong đợt này.

Các đại biểu của tỉnh Lâm Đồng vinh dự được trao học bổng "Học không bao giờ cùng"

30 người gồm 25 học sinh tiêu biểu được lựa chọn từ 8 xã, phường trên địa bàn tỉnh và 5 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức có thành tích nổi bật trong phong trào học tập suốt đời. Đây là niềm vinh dự của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời khẳng định những kết quả tích cực trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh: Học bổng “Học không bao giờ cùng” không chỉ là sự ghi nhận đối với tinh thần vượt khó, ý chí tự học của mỗi cá nhân mà còn là động lực để các em học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có tri thức, trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam bày tỏ niềm tự hào và kỳ vọng những tấm gương “Học không bao giờ cùng” sẽ tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, đưa phong trào xây dựng xã hội học tập của nước nhà ngày càng phát triển bền vững.