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    Lâm Đồng có 4 - 6 trận giao hữu trước thềm Giải hạng Nhất quốc gia 2026/27

    Viết Trọng 17/08/2026 17:50

    Đội bóng đá Lâm Đồng sẽ có từ 4-6 trận giao hữu trước thềm giải hạng Nhất quốc gia 2026/27 sắp diễn ra. Trong đó có 4 trận đấu giao hữu trên sân Đà Lạt và 2 trận đấu giao hữu tại TP Hồ Chí Minh.

    Cụ thể, chiều 19/8, Lâm Đồng sẽ có trận giao hữu với Khatoco Khánh Hòa trên sân Đà Lạt. Hai ngày sau, chiều 21/8, hai đội tiếp tục gặp nhau trong một trận giao hữu khác cũng trên sân Đà Lạt.

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    Các cầu thủ Lâm Đồng trong một buổi tập thể lực trên sân nhà Đà Lạt

    Ngày 28/8 và 30/8, Lâm Đồng tiếp tục có 2 trận giao hữu với Quy Nhơn United, đều diễn ra trên sân Đà Lạt. Đầu tháng 9, đội dự kiến di chuyển về TP Hồ Chí Minh để thi đấu 2 trận giao hữu còn lại với Becamex TP Hồ Chí Minh và TP Hồ Chí Minh.

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    Lâm Đồng đã tăng cường thêm nhiều cầu thủ từ các tỉnh nhằm chuẩn bị lực lượng cho giải hạng Nhất quốc gia 2026/27. Trong ảnh một buổi tập của các cầu thủ trên sân Đà Lạt

    Theo lịch thi đấu đã công bố, giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2026/27 (V.League 2) với sự tham dự của 14 CLB hạng Nhất, trong đó có Lâm Đồng sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 11/9/2026 đến 16/5/2027.

    Mùa giải hạng Nhất quốc gia năm nay có 14 đội tham dự, gồm: PVF - Công an Nhân dân, Quảng Ninh, Xuân Thiện Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên, Huế, Quy Nhơn United, Khatoco Khánh Hòa, Long An, Đại học Văn Hiến, TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Becamex TP Hồ Chí Minh và Lâm Đồng.

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    Một trận đấu của Lâm Đồng (áo xanh) tại giải hạng Nhì quốc gia 2026 trên sân nhà Đà Lạt

    Đến thời điểm này, Lâm Đồng đã tăng cường 8 cầu thủ từ nhiều địa phương trong cả nước. Các trận giao hữu là dịp để Ban huấn luyện kiểm tra, thử nghiệm vị trí, đánh giá năng lực cầu thủ. Qua đó hoàn thiện và ổn định đội hình trước khi bước vào giải hạng Nhất quốc gia.

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      Thể thao 360
      Lâm Đồng có 4 - 6 trận giao hữu trước thềm Giải hạng Nhất quốc gia 2026/27
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