Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng có 85 điểm 10 tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Lâm Đồng ghi nhận nhiều điểm sáng khi toàn tỉnh có 85 bài thi đạt điểm 10 ở các môn thi. Trong đó, môn Toán dẫn đầu với 45 điểm 10, chiếm hơn một nửa tổng số bài thi đạt điểm tuyệt đối toàn tỉnh.

Kế tiếp môn Lịch sử có 27 điểm 10; Hóa học có 4 điểm 10; Vật lý, Địa lý, Công nghệ nông nghiệp và Ngoại ngữ cùng có 2 điểm 10; Tin học có 1 điểm 10.

Thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bên cạnh những bài thi đạt điểm tuyệt đối, kỳ thi năm nay cũng ghi nhận nhiều gương mặt xuất sắc. Em Trần Cát Phượng, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Tánh Linh (xã Tánh Linh), là thí sinh có điểm xét công nhận tốt nghiệp cao nhất toàn tỉnh, đạt 9,65 điểm.

Trong khi đó, danh hiệu thí sinh có tổng điểm thi 4 môn cao nhất tỉnh thuộc về em Nguyễn Hồng Việt, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa) với 37,75 điểm. Cụ thể, em đạt 10 điểm môn Toán, 8,25 điểm Ngữ văn, 9,75 điểm Vật lý và 9,75 điểm Hóa học.

Những con số ấn tượng và thành tích nổi bật của các thí sinh tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông của tỉnh. Đây cũng là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ của học sinh, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của gia đình và nhà trường trong suốt những năm học vừa qua.