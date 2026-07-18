Du lịch Lâm Đồng có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị Halal toàn cầu Trong bối cảnh nền kinh tế Halal đang là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới, nhiều địa phương tại Việt Nam đang tìm kiếm hướng đi mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian hợp tác quốc tế. Với lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và định hướng phát triển kinh tế xanh, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước nghiên cứu các mô hình mới để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị Halal toàn cầu.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam

Phát triển mô hình Halal Zone

Mới đây, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (trung tâm) có buổi làm việc với Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực Halal và nghiên cứu phát triển mô hình Halal Zone tại Khu công nghiệp (KCN) Phú Bình (xã Đức Trọng). Nếu được triển khai bài bản, đây có thể là dự án tiên phong, góp phần đưa Lâm Đồng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị Halal toàn cầu và thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.

Ông Nghiêm Đình Hiếu - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Mô hình Halal Zone tại KCN Phú Bình được đề xuất tập trung vào các hoạt động sản xuất, chế biến, logistics, truy xuất nguồn gốc, thương mại, du lịch, hỗ trợ chứng nhận Halal và kết nối thị trường quốc tế. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc hình thành một KCN chuyên biệt mà còn hướng tới xây dựng một hệ sinh thái Halal tích hợp. Đây được xem là hướng đi phù hợp với lợi thế của Lâm Đồng về nông nghiệp, công nghiệp chế biến và vị trí kết nối vùng, đồng thời tạo nền tảng để địa phương tiếp cận các thị trường Halal có quy mô lớn trên thế giới”.

Lãnh đạo trung tâm cũng chia sẻ, mong muốn nhận được sự đồng hành của các đối tác quốc tế trong việc kết nối doanh nghiệp, chuyển giao kinh nghiệm, hỗ trợ chứng nhận và xúc tiến đầu tư nhằm từng bước hiện thực hóa mô hình Halal Zone tại tỉnh.

Với dân số Hồi giáo khoảng 2 tỷ người trên toàn cầu, nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ Halal rất lớn. Ảnh tư liệu

Ngài Kohdayar Marri - Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam cũng chia sẻ về xu hướng tăng trưởng của thị trường Halal toàn cầu, nhu cầu ngày càng gia tăng của cộng đồng khách du lịch Hồi giáo, cũng như tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ sinh thái Halal hoàn chỉnh. Theo đó, việc phát triển Halal Zone cần được xem là bước khởi đầu để từng bước hình thành chuỗi giá trị Halal bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu của Việt Nam.

Đại diện Đại sứ quán cũng cho biết, đã triển khai nhiều mảng đầu tư tại Việt Nam, song riêng lĩnh vực Halal vẫn chưa có một dự án thực sự nổi bật. Vì vậy, phía Pakistan mong muốn đồng hành xây dựng một dự án điểm trong lĩnh vực này, có quy mô và định hướng phát triển bài bản, làm hình mẫu cho các chương trình hợp tác giữa 2 quốc gia thời gian tới.

Lâm Đồng đang hướng tới dòng khách thị trường Halal. Ảnh tư liệu

Mở rộng cơ hội thu hút đầu tư quốc tế

Đối với công tác chứng nhận Halal, phía Đại sứ quán Pakistan cho biết, sẽ nghiên cứu bố trí đội ngũ chuyên trách trực tiếp phối hợp thực hiện các quy trình liên quan, thay vì phụ thuộc vào một cá nhân như trước. Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả triển khai và bảo đảm tính chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, Đại sứ quán cam kết đồng hành trong việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và chia sẻ kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị Halal.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ Halal ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu, việc chủ động tiếp cận các đối tác có kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới hợp tác và thu hút các nhà đầu tư chiến lược, được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Lâm Đồng trở thành một trong những địa phương tiên phong của Việt Nam trong phát triển kinh tế Halal và kết nối với chuỗi giá trị Halal quốc tế.

Lâm Đồng đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái Halal tích hợp

Tại Hội thảo thông tin về thị trường và ngành Halal được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng vào tháng trước, bà Nguyễn Phương Trà - Vụ trưởng Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao cho biết, Halal là một trong những thị trường năng động, có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Với dân số Hồi giáo khoảng 2 tỷ người trên toàn cầu, nhu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ Halal không chỉ lĩnh vực thực phẩm mà còn mở rộng sang nhiều ngành nghề khác như: du lịch, khách sạn, tài chính, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và thương mại điện tử.

Với quy mô nền kinh tế đạt hàng ngàn tỷ USD, đây được xem là cơ hội lớn để các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có tỉnh Lâm Đồng mở rộng xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.