Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng có Thủ khoa Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2026 Đoàn đại biểu Lâm Đồng đã để lại nhiều dấu ấn tại Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2026 khi có thủ khoa toàn quốc cùng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đồng thời được trao quyền đăng cai tổ chức trại năm 2027.

Chị Tạ Hải Vân, giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Nghĩa Lập, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đạt danh hiệu Thủ khoa Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc cấp I năm 2026

Vừa qua, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Lễ bế mạc Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc cấp I năm 2026. Trại quy tụ 217 trại sinh đến từ 21 tỉnh, thành phố nhằm bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên công tác Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay.

Tham gia trại với 23 đại biểu, đoàn Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện và được công nhận đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương.

Đoàn đại biểu Lâm Đồng đạt nhiều thành tích nổi bật tại Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc cấp I năm 2026

Đặc biệt, chị Tạ Hải Vân, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nghĩa Lập, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng xuất sắc trở thành Thủ khoa Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc cấp I năm 2026. Kết quả này thể hiện năng lực chuyên môn, bản lĩnh, tinh thần học tập nghiêm túc và sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện tỉnh Lâm Đồng nhận cờ đăng cai Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2027 từ Hội đồng Đội Trung ương

Cùng với đó, đoàn Lâm Đồng còn có 2 đại biểu lập kỷ lục ở các nội dung Semaphore và Quan sát; 3 đại biểu được Hội đồng Đội Trung ương tặng Bằng khen; 2 đại biểu được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia trại. Đoàn đại biểu tỉnh cũng được Hội đồng Đội Trung ương trao Giấy chứng nhận đạt thành tích xuất sắc.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Tại lễ bế mạc, Hội đồng Đội Trung ương đã trao cờ đăng cai Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2027 cho tỉnh Lâm Đồng.

Theo anh Đoàn Minh Tâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng, những kết quả đạt được là minh chứng cho chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đội của tỉnh, đồng thời tạo động lực để Lâm Đồng tiếp tục đầu tư công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách thiếu nhi. Việc được lựa chọn đăng cai Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2027 vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm để tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh Lâm Đồng năng động, thân thiện và giàu truyền thống.