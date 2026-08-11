Kinh tế Lâm Đồng công bố 2 điểm neo đậu và bốc dỡ thủy sản tạm thời tại Phú Quý Ngày 11/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên ký công bố 2 điểm neo đậu, bốc dỡ thủy sản tạm thời tại Đặc khu Phú Quý, nhằm đáp ứng cấp bách nhu cầu neo đậu, bốc dỡ sản phẩm cho hàng ngàn tàu cá xa bờ, đồng thời tăng cường quản lý hoạt động nghề cá trên địa bàn.

Khu tránh bão Phú Quý

Theo đó, các điểm được UBND tỉnh công bố gồm Bãi Phủ, hoạt động từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm. Khu vực này có chiều rộng luồng 100 m, độ sâu vùng nước neo đậu - 4,5 m, khả năng tiếp nhận các tàu cá có chiều dài lớn nhất đến 30 m. Riêng Khu tránh bão Phú Quý hoạt động từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Khu vực này có chiều rộng luồng 70 m, độ sâu vùng nước neo đậu - 4 m, tiếp nhận tàu cá chiều dài đến 30 m.

UBND tỉnh giao UBND Đặc khu Phú Quý chịu trách nhiệm thành lập Tổ kiểm soát tàu cá thường trực 100% tại các điểm này. Đồng thời ban hành quy chế quản lý; phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, kiểm ngư kiểm tra tàu cá ra vào, giám sát chặt chẽ sản lượng bốc dỡ, chuyển tải và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT).

Sở Nông nghiệp và Môi trường được UBND tỉnh giao tiến hành chuyển giao mô hình hoạt động, trang thiết bị, tài khoản khai thác các hệ thống quản lý chuyên ngành (như VNFishbase, VMS, eCDT, e-logbook...) cho tổ kiểm soát địa phương. Song song đó, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để kiểm soát tàu cá rời, cập bến theo đúng các quy định mới nhất của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Các lực lượng liên quan như Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nguồn lực và bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Tàu thuyền neo đậu tại Đặc khu Phú Quý

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, Đặc khu Phú Quý hiện là một trong những ngư trường trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng với 1.569 tàu cá có chiều dài từ 6 m trở lên. Trong đó có 508 tàu lớn từ 15 m trở lên và 108 tàu hậu cần, cùng khoảng 7.500 lao động. Tuy nhiên, do đặc thù địa lý nằm cách đất liền khoảng 100 km và hệ thống cảng cá chưa được đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch. Đặc biệt chưa có cảng cá chỉ định cho tàu từ 15 m trở lên cập cảng, hoạt động bốc dỡ và kiểm soát sản lượng khai thác của ngư dân gặp nhiều khó khăn.

Trước thực trạng trên và bám sát chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thành lập 2 điểm neo đậu và bốc dỡ thủy sản tạm tại thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý, chia theo điều kiện mùa vụ để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động quanh năm.

Việc chính thức công bố các điểm neo đậu, bốc dỡ thủy sản tạm thời tại Đặc khu Phú Quý là giải pháp thiết thực, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng cảng cá, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).