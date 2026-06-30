Thời sự Lâm Đồng công bố đề án về phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển Chiều 30/6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố đề án “Phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Đề án). Tham dự hội nghị có đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Hội Nuôi biển Việt Nam, các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các hộ nuôi biển trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng và thực hiện bài bản Đề án là nhiệm vụ hết sức cần thiết. Qua đó, nhằm nhận diện và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Đề án không chỉ hướng đến tạo đột phá về sản lượng, giá trị và chuyển đổi sâu sắc cơ cấu ngành thủy sản, mà còn gắn liền với mục tiêu bảo đảm quốc phòng - an ninh, chuyển đổi sinh kế bền vững cho ngư dân và bảo vệ nghiêm ngặt môi trường sinh thái vùng bờ.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo nội dung trọng tâm của Đề án được công bố, quan điểm của tỉnh Lâm Đồng là phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển của tỉnh phù hợp với Nghị quyết của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mặt khác, phát triển nuôi biển đặt trong tổng thể tái cơ cấu ngành, chuyển dịch mạnh mẽ từ đánh bắt, khai thác tự nhiên sang nuôi biển mang tính đột phá. Đồng thời, ứng dụng công nghệ nuôi biển tiên tiến để tạo chuỗi giá trị lớn hướng đến xuất khẩu. Song song đó, gắn nuôi trồng thủy sản trên biển của tỉnh với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nuôi lồng bè vùng biển ven bờ xã Vĩnh Hảo

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tỉnh duy trì và mở rộng từ 100 - 150 ha diện tích nuôi vùng vịnh kín/nửa kín ven bờ; xây dựng từ 1 - 2 khu/cụm công nghiệp nuôi biển vùng biển mở; khoanh nuôi nhuyễn thể và hải sản đặc thù đạt khoảng 5.000 ha; dành 50 ha cho sản xuất con giống chất lượng cao. Lâm Đồng phấn đấu sản lượng nuôi biển đạt 50.000 - 55.000 tấn (chiếm 22% tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh). Giá trị sản lượng đạt 5.000 - 5.200 tỷ đồng (chiếm 32% giá trị sản xuất toàn ngành). Kim ngạch xuất khẩu đạt 50 triệu USD.

Về an sinh xã hội, Đề án sẽ giải quyết việc làm cho tối đa 7.000 lao động, trong đó hoàn thành chuyển đổi nghề cho 3.000 ngư dân khai thác ven bờ sang nuôi trồng thủy sản. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2045, Lâm Đồng đặt mục tiêu phát triển mạnh mẽ mô hình nuôi biển công nghiệp ở vùng biển mở, áp dụng hoàn toàn công nghệ hiện đại được kiểm soát tốt. Dự kiến sản lượng đạt 128.000 - 130.000 tấn, giá trị sản xuất chiếm đến 43 - 45% toàn ngành thủy sản và nâng kim ngạch xuất khẩu lên 140 triệu USD, đồng thời hỗ trợ chuyển đổi sinh kế ổn định cho 8.000 - 10.000 ngư dân khai thác ven bờ sang nuôi trồng, khoanh nuôi hải sản.

Ra mắt Ban Điều hành thực hiện Đề án

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, nội dung Đề án vạch ra các nhóm giải pháp toàn diện từ giao khu vực biển, cơ chế chính sách hỗ trợ, khoa học - công nghệ, phát triển thị trường đến hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm cụ thể, áp chỉ tiêu trực tiếp cho từng đơn vị. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò chủ trì triển khai, quản lý quy hoạch vùng nuôi tập trung, giám sát môi trường…

Cũng tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã công bố quyết định của UBND tỉnh về thành lập Ban Điều hành, Tổ giúp việc Ban Điều hành thực hiện Đề án nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh hội nghị

Đề án được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 31/12/2025. Sự kiện công bố Đề án không chỉ là cột mốc pháp lý quan trọng mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của chính quyền tỉnh Lâm Đồng trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà khoa học và ngư dân.