Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng công bố lịch xét tuyển lớp 10, hoàn tất trước ngày 2/8 Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa công bố lịch xét tuyển vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Theo đó, công tác xét tuyển được triển khai từ ngày 27/7 đến 2/8; trong đó, các trường THPT không chuyên tổ chức xét tuyển trong 3 ngày, từ ngày 30/7 đến 1/8.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo

Theo kế hoạch, ngày 27/7, các trường THPT Chuyên tổ chức xét tuyển và trình Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) phê duyệt kết quả vào ngày 28/7.

Ngày 28/7, các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT cấp tỉnh, Đạ Tẻh và Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng thực hiện xét tuyển, hoàn tất việc trình phê duyệt kết quả vào ngày 29/7. Ngày 29/7, các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk Glong, Đắk R’Lấp và Tuy Đức tổ chức xét tuyển, trình Sở GD&ĐT phê duyệt kết quả vào ngày 31/7.

Đối với các trường THPT không chuyên, công tác xét tuyển diễn ra từ ngày 30/7 đến 1/8; kết quả được trình Sở GD&ĐT phê duyệt vào ngày 2/8.

Sở GD&ĐT yêu cầu những trường thực hiện xét tuyển cả nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải ưu tiên xét nguyện vọng 1 trước. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 phải cao hơn nguyện vọng 1 từ 1 - 3 điểm. Để bảo đảm sự hợp lý và cân đối nguồn tuyển, các trường THPT trên cùng địa bàn cần phối hợp xác định điểm sàn nguyện vọng 1, làm cơ sở xây dựng điểm xét tuyển nguyện vọng 2 phù hợp, góp phần bảo đảm công bằng, minh bạch trong công tác tuyển sinh.

Theo Sở GD&ĐT Lâm Đồng, các đơn vị cần thực hiện đúng tiến độ, quy trình xét tuyển đã ban hành. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Phòng Quản lý chất lượng để được hướng dẫn, xử lý.