Thời sự Lâm Đồng công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), đánh dấu bước chuyển lịch sử của công nghệ và bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển ngành công nghiệp Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 26/7, tại khu Công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tổ chức lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam sau hơn 10 năm triển khai.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ công bố

Lãnh đạo Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai, tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk tham dự buổi lễ

Về phía địa phương có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài dự lễ công bố

Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũ qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự lễ công bố

Các đại biểu tham dự lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam

Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông do Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 129,42 ha tại Khu Công nghiệp (KCN) Nhân Cơ, xã Nhân Cơ (Lâm Đồng). Dự án có công suất 450.000 tấn nhôm/năm, được chia thành 3 phân kỳ. Trong đó, phân kỳ 1 đạt công suất 150.000 tấn/năm; phân kỳ 2 nâng lên 300.000 tấn/năm và chạm mốc công suất thiết kế 450.000 tấn/năm khi hoàn thành phân kỳ 3 vào quý I/2027.

Ông Trần Hồng Quân, Giám đốc Công ty TNHH Luyện Kim Trần Hồng Quân cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp trong việc xây dựng, đưa vào vận hành nhà máy

Dự án Nhà máy Điện phân nhôm Đắk Nông được khởi công xây dựng từ năm 2015. Đây là dự án sản xuất nhôm kim loại đầu tiên của Việt Nam, là khâu sản xuất, chế biến sâu cuối cùng của chuỗi công nghiệp khai thác bô xít - chế biến alumin và sản xuất nhôm kim loại.

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ công bố

Quá trình triển khai xây dựng, dự án gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Tuy nhiên, với sự quan tâm, đồng hành trong tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Lâm Đồng, dự án đã đi đến thành quả.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, nguồn nhôm ổn định trong nước sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, cải thiện cán cân thương mại, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài

Phát biểu định hướng tại lễ công bố, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam ra đời là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc lịch sử khi nước ta chính thức làm chủ công nghệ điện phân để sản xuất nhôm kim loại trong nước.

Đây là cơ sở tạo động lực mới cho ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam trong quá trình phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, từng bước nâng cao năng lực tự chủ, nâng cao vị thế cạnh tranh.

“ Thành quả đó không chỉ thể hiện năng lực, ý chí, khát vọng vươn lên của doanh nghiệp Việt Nam, mà còn hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về hình thành nền công nghiệp nhôm, nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng nền công nghiệp hiện đại. Chính phủ biểu dương sự nỗ lực, kiên trì Của công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, sự phối hợp trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương và chính quyền tỉnh Lâm Đồng trong suốt chặng đường hơn một thập kỷ vừa qua. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn, với 5,8 tỷ tấn tài nguyên bô xít, tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên, trong đó có Lâm Đồng.

Đây là nguồn lực quan trọng để phát triển ngành công nghiệp alumin, nhôm và các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao.

Đại diện các sở, ngành, địa phương của tỉnh Lâm Đồng tham dự

Những năm qua, Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu khai thác, chế biến gắn với hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ khai thác bô xít, sản xuất alumin, điện phân nhôm đến chế biến sâu các sản phẩm nhôm có giá trị cao và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Việc phát triển thành công nhôm thỏi đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng cao, nhanh và bền vững, việc chủ động nguồn cung nhôm kim loại trong nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nguồn nhôm ổn định trong nước sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, hạn chế rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng, cải thiện cán cân thương mại, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Đắk Nông qua các thời kỳ tham dự buổi lễ

Quan trọng hơn, sự hình thành ngành sản xuất nhôm kim loại sẽ tạo thị trường đầu vào ổn định cho các ngành cán, kéo, đúc, ép đùn, sản xuất hợp kim và chế tạo sản phẩm nhôm, qua đó, hình thành một hệ sinh thái công nghiệp có quy mô và giá trị kinh tế lớn hơn.

Để dự án vận hành an toàn, phát huy tối đa hiệu quả kinh tế và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang đề nghị Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phát triển ngành công nghiệp nhôm theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Các bộ, ngành chủ động hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ luyện kim hiện đại, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và tự động hóa trong sản xuất để nâng cao sức cạnh tranh.

“ UBND tỉnh Lâm Đồng chủ động hoàn thiện quy hoạch không gian công nghiệp, đô thị, hệ thống năng lượng và hạ tầng logistics đồng bộ. Đối với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành toàn bộ các phân kỳ đầu tư theo đúng tiến độ phê duyệt, bảo đảm vận hành nhà máy an toàn tuyệt đối, ổn định và đạt hiệu quả kinh tế cao. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Phó Thủ tướng Chính phủ tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn và sự quyết tâm của các cấp, ngành, Khu công nghiệp Nhân Cơ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp nhôm và vật liệu mới hàng đầu của Việt Nam, tạo động lực lan tỏa phát triển cho toàn vùng Tây Nguyên và cả nước.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng Nhà máy Luyện kim Trần Hồng Quân sẽ góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Phát biểu đáp từ tại lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm chia sẻ, sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được công bố không chỉ là ngày vui của Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, của tỉnh Lâm Đồng, mà còn là một dấu mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam. Thành quả hôm nay là kết quả quá trình kiên trì vượt qua nhiều khó khăn của Trung ương, địa phương và doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, trong suốt quá trình triển khai, hoàn thiện dự án, từ năm 2012 đến nay, với 4 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Lâm Đồng đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong giải quyết nhiều vướng mắc như: bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng… để dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng định hướng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại lễ công bố

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên hôm nay không chỉ mang ý nghĩa về mặt sản xuất, mà còn mở ra cơ hội hình thành chuỗi giá trị công nghiệp mới. Từ đây, Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung sẽ có cơ hội thu hút các ngành công nghiệp phụ trợ như: cơ khí chế tạo, vật liệu mới, công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử, giao thông vận tải, năng lượng tái tạo…

“ Đây là nền tảng quan trọng để Lâm Đồng từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động và đời sống Nhân dân. Đó cũng là cơ sở để địa phương phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP “2 con số”, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của cả nước. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Để nhà máy phát triển bền vững, phát huy hiệu quả lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu, về phía Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, triển khai các phân kỳ tiếp theo của dự án đúng tiến độ. Quá trình vận hành phải quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường.

Công ty đẩy mạnh quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, cũng như xây dựng đội ngũ nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đồng chí Phan Văn Giang tham quan khu luyện nhôm thuộc dự án

Về phía tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng.

Lô sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam được xuất bán ngay tại lễ công bố

Địa phương sẽ đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các dự án công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao.

Qua đó, Lâm Đồng từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp nhôm hiện đại, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham quan xưởng đúc nhôm